Popayán adopta medidas especiales de seguridad para la posesión presidencial

Popayán, Cauca

La Alcaldía de Popayán, en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, adoptó medidas especiales de seguridad para garantizar el orden público durante la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para este 7 de agosto.

Las medidas fueron establecidas mediante el Decreto 20261000002895 del 4 de agosto de 2026 y estarán vigentes desde las 6:00 de la mañana del viernes 7 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. Entre las principales restricciones se encuentran la ley seca en todo el municipio, la prohibición del parrillero en motocicleta y la suspensión de conciertos, festivales y demás eventos masivos.

El secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía, explicó que las medidas hacen parte de los protocolos preventivos que habitualmente se implementan durante este tipo de jornadas para garantizar la seguridad de la ciudad.

“Son medidas preventivas que acostumbramos a implementar para este tipo de eventos y que buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el funcionario.

En la ciudad también fueron ordenados cierres preventivos y controles de seguridad en instalaciones oficiales como la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, estaciones y CAI de Policía, así como dependencias militares.

Además, las autoridades anunciaron controles en los accesos a la capital caucana, especialmente sobre la vía Panamericana, operativos contra el transporte ilegal de pasajeros y restricciones para el transporte de escombros, mudanzas, cilindros de gas, combustibles en recipientes y el traslado de grupos numerosos de personas en vehículos de carga.

Para acompañar estas medidas, la Policía Metropolitana de Popayán desplegó un dispositivo conformado por 370 uniformados, más de 50 motocicletas, cuatro tanquetas y unidades de operaciones especiales, carabineros e investigación judicial, que trabajarán de manera articulada con el Ejército Nacional en distintos puntos de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Henry Ávila, aseguró que el dispositivo incluye puestos de control conjuntos con el Ejército en las entradas y salidas de la ciudad para reforzar la seguridad durante toda la jornada.

“Tenemos desplegados puestos de control conjuntos con el Ejército en las entradas y salidas de la ciudad para garantizar que esta jornada se desarrolle de manera pacífica”, afirmó el oficial.

De igual forma, fue declarada la alerta amarilla hospitalaria, por lo que las instituciones de salud públicas y privadas deberán mantener disponibilidad para atender cualquier eventualidad durante la posesión presidencial y la conmemoración del 7 de agosto.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no hay marchas ni movilizaciones programadas en Popayán. Sin embargo, mantendrán activos los Puestos de Mando Unificado y el dispositivo especial de seguridad durante toda la jornada.

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