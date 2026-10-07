Colombiano entre los finalistas del National Book Award en Estados Unidos

El National Book Award es una de las premiaciones literarias más prestigiosas en los Estados Unidos. Este galardón destaca las obras en categorías como: ficción, no ficción, poesía y literatura infantil.

Este año el nombre de un colombiano suena entre los favoritos en la categoría de ficción. Se trata de Julián Delgado Lopera, un bogotano de 38 años que fue nominado por su novela Pretend You’re Dead and I Carry You ( Lo primero que se rompió fue el corazón) una obra que se desarrolla en la Bogotá de los años noventa y trata temas como la identidad queer, la familia, la violencia, la memoria y el sentido de pertenencia.

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Para construir la historia, Delgado Lopera regresó a Colombia y realizó una investigación sobre las comunidades trans del país, elementos que atraviesan la trama de la obra.

Delgado Lopera comparte la selección con reconocidas autoras como Edwidge Danticat y Valeria Luiselli. Entre tanto, escritores de renombre internacional como Louise Erdrich, ganadora previa del National Book Award, y Marlon James, ganador del Booker Prize, quedaron fuera de la fase definitiva.

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A lo largo de su historia, este reconocimiento ha sido otorgado a figuras de la talla de William Faulkner, Saul Bellow, Philip Roth, Don DeLillo y Cormac McCarthy.

El ganador será anunciado el próximo 18 de noviembre en una ceremonia que se realizará en Nueva York. La nominación convierte a Julián Delgado Lopera en el primer colombiano en alcanzar la final de ficción de este prestigioso premio literario estadounidense.

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