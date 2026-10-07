Premio Nobel de Literatura 2026 se entrega el 8 de octubre: ¿a qué hora se publica el ganador?

Como todos los años, la Academia cuenta con requisitos fundamentales para el Premio Nobel de Literatura:

Miembros de la Academia Sueca o instituciones similares que se alineen con sus objetivos y propósito.

Profesores de literatura y lingüística de universidades.

Presidentes de asociaciones de producciones literarias de sus respectivos países

Galardonados anteriores con el Premio Nobel de Literatura.

El evento, será trasmitido a través de YouTube, por el canal oficial de Premio Nobel, será transmitido el 8 de octubre de 2026 a las 13:00 horas CST (6:00 a.m.) hora Colombia.

Solo las personas cualificadas pueden presentar candidaturas al Premio Nobel de Literatura, pero solo aquellos que hayan recibido la invitación formal de parte del comité, serán tomados en cuenta para que sea el galardonado como Nobel de Literatura 2026.

Asimismo, la Academia Sueca, cuenta con 18 miembros que son los encargados de escoger los nominados para ganarse el Premio Nobel de Literatura, ellos son los que evalúan y estudia las aptitudes de los candidatos y a su vez pueden también recomendar personas para que sean consideradas para la nominación.

Cabe resaltar, que los nombres de los nominados e información relevante de las candidaturas no se revelan sino hasta 50 años después de su nominación.

Todos los anuncios se transmitirán en directo por los canales digitales oficiales del Premio Nobel. Podrá encontrar información más detallada sobre los premios en la página oficial de Premio Nobel.

Otros ganadores de Premio Nobel 2026:

Premio Nobel de Medicina 2026: psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

Premio Nobel de Química 2026: el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai.

Premio Nobel de Física 2026: Físico belga Francis Halzen.

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