Así es FIMA 2026, la feria más relevante de Latinoamérica en donde el medio ambiente es protagonista

Colombia

Hoy por hoy todo sector productivo de la sociedad no ve solamente por cifras, optimización o crecimiento empresarial, sino que se ha permeado del cuidado medioambiental, la sostenibilidad y la responsabilidad social, haciendo que estos se sumen a la lista de aspectos claves por cumplir y potenciar.

Es en ese marco que aparece la Feria Internacional del Ambiente 2026, que se desarrollará en Corferias del 9 al 11 de julio, siendo este uno de los eventos de sostenibilidad y gestión ambiental más importantes en América Latina.

¿Cómo será la feria FIMA 2026?

Pues bien, esta feria se llevará a cabo durante tres jornadas, en estas tanto gobiernos nacionales como gobiernos locales, organismos internacionales, gremios empresariales, organizaciones sociales, comunidades, la academia, los jóvenes y demás ciudadanos, intercambiarán conocimientos, además de fortalecer alianzas estratégicas y acelerar la implementación de soluciones innovadoras frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Cabe recordar que esta feria está organizada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Ambiental Empresarial (Caem) y Corferias.

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Así será la agenda de FIMA 2026

Lo primero que se debe saber es que toda la agenda, en general, del FIMA 2026 girará en torno a ejes estratégicos como los siguientes:

La transición energética, que busca garantizar el acceso equitativo a fuentes renovables sin dejar a nadie atrás

La protección y restauración de la biodiversidad, pilar fundamental para países megadiversos como Colombia

El desarrollo de la bioeconomía como motor de destecnologiarrollo rural y urbano

La incorporación de tecnologías limpias en los sectores productivos, desde la industria hasta el agro.

Esto permite demostrar a los asistentes que proteger la vida y velar por su prosperidad significa transformar la manera en la que se ve a la producción, que más allá de ser solo un camino al beneficio económico, también permite relacionarse en materia de consumo con la naturaleza.

La visión de Irene Vélez, ministra de Ambiente, sobre la feria

Y es que la misma ministra de Ambiente, Irene Vélez, afirmó que ese es el camino.

“FIMA 2026 nos permite mostrar que cuidar la vida también significa transformar la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Los proyectos, tecnologías y alianzas que se encontrarán aquí demuestran que la transición energética, la protección de la biodiversidad y las economías para la vida no son una promesa de futuro, sino una realidad que ya se construye en los territorios. Colombia quiere compartir esa experiencia y seguir tejiendo alianzas para enfrentar juntos la crisis climática”, comentó.

Es así como todos estos pilares guiarán, de forma general, cada uno de los paneles y las actividades que tendrá la feria para esta edición 2026.

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La feria más ambiciosa

Y es que, precisamente, esta edición del 2026 se posiciona como una de las más ambiciosas en el sector, pues Colombia se ha consagrado no solo en la región, sino en el mundo, como un país referente en la defensa de la biodiversidad y en la búsqueda de modelos de desarrollo que armonicen el crecimiento económico con la preservación ambiental.

De esta forma la FIMA 2026 ofrecerá un espacio privilegiado para visibilizar proyectos que ya están generando impactos positivos en las regiones, promoviendo el desarrollo sostenible y fortaleciendo las capacidades de adaptación al cambio climático en comunidades vulnerables.

Los visitantes podrán recorrer los pabellones comerciales y las muestras tecnológicas, también se han previsto conferencias magistrales, paneles de discusión, ruedas de negocio y espacios de intercambio de conocimiento orientados específicamente a promover la inversión sostenible, el desarrollo de mercados verdes y la incorporación de tecnologías innovadoras para la protección del ambiente.

La protección del planeta como una alianza mundial

Finalmente, dentro de la feria destaca el componente más importante de su estructura: el carácter internacional.

La feria contará con una nutrida y diversa participación de países líderes en sostenibilidad, innovación ambiental y transición energética, los cuales compartirán experiencias, tecnologías y modelos de gestión que hoy son referentes a nivel mundial.

Uno de estos países abanderados será Brasil, cuyo protagonismo en la agenda climática internacional es innegable. Es por eso por lo que la delegación brasileña presentará iniciativas de vanguardia relacionadas con la conservación, ofreciendo valiosas lecciones para Colombia y el resto del mundo.

Si usted desea asistir a la FIMA 2026 como asistente, usted podrá consultar la programación completa, los espacios académicos, los horarios de las ruedas de negocio y toda la información logística del evento a través del sitio web oficial de la Feria Internacional del Ambiente 2026, disponible en la página web https://feriadelmedioambiente.com/.