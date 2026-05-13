Autoridades buscan a responsables de delitos ambientales en Ciénaga de la Virgen

Las autoridades ambientales y de control del Estado intensificaron las acciones para frenar los delitos ecológicos que amenazan a la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena, tras la realización de un nuevo operativo interinstitucional en sectores cercanos al corregimiento de La Boquilla, donde se investigan posibles redes detrás de tala de mangles, rellenos ilegales, vertimientos contaminantes y ocupaciones indebidas.

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La intervención fue liderada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Delitos Ambientales (Conaldef) y contó con la participación de Cardique, la Policía Nacional a nivel nacional, regional y metropolitana, la Guardia Ambiental, la defensoría del pueblo y la Oficina de Control Urbano del Distrito, luego solicitudes realizadas por Cardique, de múltiples denuncias ciudadanas y reportes de entidades que alertaban sobre el creciente deterioro ambiental en este ecosistema estratégico.

Durante la jornada se realizaron inspecciones técnicas, recorridos de vigilancia y recolección de elementos probatorios para avanzar en investigaciones orientadas a identificar, no solo a quienes ejecutan estas actividades ilegales, sino también a las estructuras que estarían financiando y promoviendo las afectaciones ambientales.

Andrés Velasco, coordinador de la mesa técnica de Conaldef, aseguró que las acciones hacen parte de una estrategia nacional para proteger ecosistemas estratégicos y perseguir a los responsables de delitos ambientales.

“Ya iniciamos indagaciones preliminares para establecer responsabilidades frente a daños ambientales, contaminación y aprovechamiento ilegal de terrenos. El objetivo es llegar a las grandes cabezas que están financiando actividades que amenazan la Ciénaga de la Virgen”, afirmó.

El funcionario explicó que el operativo fue realizado tras solicitudes de Cardique, como autoridad ambiental en el territorio, comunidades y organismos preocupados por el impacto ambiental que estaría generando la ocupación irregular de zonas protegidas y la alteración de cuerpos de agua y manglares.

Por su parte, el director de Cardique, Ángelo Bacci, calificó la intervención como “un operativo sin precedentes” en materia ambiental para Cartagena y destacó el trabajo articulado entre entidades nacionales y distritales.

“Este operativo permitió consolidar un diagnóstico preliminar que servirá para definir una hoja de ruta con acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, encaminadas a la recuperación de este importante ecosistema de manglar”, señaló.

Así mismo, varios miembros de las comunidades expresaron preocupación por las invasiones y ocupaciones ilegales que se vienen registrando en la zona, adicionalmente informaron en la visita de inspección sobre la complicidad de algunos miembros de la comunidad que buscan un beneficio particular y no representan los intereses generales de la población. Los funcionarios encargados de las investigaciones pertinentes recopilaron estas denuncias, que incluyen nombres, equipos, vehículos, horarios, entre otros, que harán parte del material probatorio.

Las autoridades enviaron un mensaje contundente frente a las acciones que emprenderán. “Ha llegado la articulación necesaria para adelantar las investigaciones respectivas y encontrar responsables directos e indirectos ante esta problemática ambiental”.

Desde la Alcaldía de Cartagena, Giovanni Mainero destacó la importancia del trabajo conjunto para proteger los recursos naturales de la ciudad y fortalecer las acciones institucionales frente a las ocupaciones irregulares y afectaciones ambientales.

Las autoridades anunciaron que al final de esta jornada se establecieron compromisos, los cuales incluyen operativos, mesas de trabajo y acciones de vigilancia en la Ciénaga de la Virgen para combatir los delitos ambientales y avanzar en la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes de Cartagena y el Caribe colombiano, desde la prevención.