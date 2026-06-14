Distrito de Cartagena reporta más de 20 mil árboles sembrados en tres años

Desde el Gobierno del alcalde Dumek Turbay, a través del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, se ha venido trabajando de manera permanente en la recuperación de espacios degradados, el fortalecimiento de las zonas verdes y la arborización urbana, acciones fundamentales para la protección ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de los cartageneros.

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Entre 2024 y 2026, se han logrado recuperar más de 90.000 metros cuadrados de áreas que durante años estuvieron afectadas por el abandono, la acumulación de residuos, la contaminación y el deterioro ambiental. Paralelamente, se han sembrado más de 20 mil árboles en distintos sectores del perímetro urbano, contribuyendo a la consolidación de una ciudad más verde, resiliente y sostenible.

Las intervenciones se han desarrollado en sectores estratégicos como Ciudadela 2000, la avenida Pedro de Heredia, Puente Román, el separador de la avenida Santander, Murallas (La Bambinera), Playa Castillogrande, avenida del Lago, Crespo, Parque del Cangrejo, Loma del Marión, Parque Infantil Martínez Martelo y la Laguna del Cabrero, entre otros puntos de la ciudad.

Estas acciones han incluido jornadas de limpieza, adecuación adecuación del componente forestal y mejoramiento ambiental, permitiendo transformar espacios críticos en entornos más seguros, saludables y agradables para las comunidades.

La apuesta por la arborización cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el más reciente censo arbóreo, Cartagena cuenta con más de 200 mil árboles en su perímetro urbano. Los más de 20 mil ejemplares sembrados durante la actual administración representan un importante aporte al patrimonio natural de la ciudad y al fortalecimiento de los servicios ecosistémicos que estos brindan, como la captura de carbono, la regulación de la temperatura, la generación de sombra y la mejora de la calidad del aire.

Más allá del impacto visual, la recuperación de áreas degradadas y la siembra de árboles contribuyen a la reducción de focos de contaminación, disminuyen riesgos sanitarios, favorecen la biodiversidad urbana y generan espacios de encuentro para las familias cartageneras.

Cada árbol sembrado y cada espacio recuperado representan una inversión en el futuro ambiental de Cartagena. Con estas acciones, la administración distrital, continúa avanzando en la construcción de una ciudad que reverdece para el bienestar de todos.