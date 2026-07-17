Jornada de formación a 100 nuevos Guardias Ambientales de Cartagena

La Guardia Ambiental Colombiana lleva a cabo una jornada de formación de nuevos 100 Guardias Ambientales con el objetivo de fortalecer la cultura ciudadana y la protección de los ecosistemas estratégicos del Distrito, en especial de la Localidad 2.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los aspirantes a guardias ambientales son estudiantes de secundaria en etapa del Servicio Social de diferentes instituciones educativas, adultos voluntarios y estudiantes del SENA que se encuentran realizarán su etapa de pasantías.

La jornada inició con formación en disciplina castrense, que incluye orden cerrado en grupo e individual. El propósito es adaptar a los voluntarios al reconocimiento de voces de mando preventivas y ejecutivas, fortaleciendo la disciplina y el espíritu de trabajo en equipo.

También se desarrolla el componente de Educación Ambiental, para que los participantes actúen como promotores y vigilantes comunitarios en sus barrios y se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas responsables en la protección y conservación del ambiente, con énfasis en los ecosistemas del cuerpo de agua de la Ciénaga de la Virgen.

El director de la Guardia Ambiental, Roberto Ruiz, destaca que los Guardias Ambientales Voluntarios cumplen una función educativa y preventiva, promoviendo el respeto por la fauna y flora silvestre, sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de conservarla, previniendo el tráfico y la tenencia ilegal, y apoyando a las autoridades ambientales mediante denuncias oportunas.

Así mismo se hace énfasis en la conservación, protección y recuperación de ecosistemas estratégicos como manglares y la Ciénaga de la Virgen, la gestión de residuos sólidos, la protección de la fauna silvestre y el fomento de la cultura ciudadana.