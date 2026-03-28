Director de Cardique Ángelo Bacci, elegido presidente de Asocars

Cartagena de Indias fue escenario de un hecho clave para el futuro ambiental de Colombia. En el marco de la Asamblea General de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), realizada en el Hotel Las Américas, fue elegido como nuevo presidente de la Junta Directiva el director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, quien asumirá el liderazgo de la entidad que articula a las Corporaciones Autónomas Regionales del país.

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Por primera vez en sus 31 años, Cardique asume la presidencia de Asocars, una responsabilidad que su director asume con compromiso y rigor. “Esto no hubiese sido posible sin el respaldo de los funcionarios de Cardique quienes han contribuido al crecimiento de esta entidad, y ese respaldo es el resultado de todo el trabajo que hemos demostrado desde la entidad”.

Un llamado a la unidad del sistema ambiental

Tras su elección, Bacci Hernández expresó un mensaje de gratitud y compromiso, destacando la importancia de la unión entre las corporaciones autónomas regionales para fortalecer su papel dentro del sistema ambiental colombiano.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Con orgullo puedo decir que hemos logrado sacar adelante a Cardique con la participación de los actores del territorio y hoy quiero representar a la región y al país con responsabilidad”, expresó el nuevo presidente.

Durante su intervención, también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el respeto institucional hacia las corporaciones autónomas regionales y consolidar una agenda conjunta frente a los desafíos ambientales del país.

“Queremos convocar espacios que fortalezcan el Sistema Nacional Ambiental. Debemos exigir respeto por las CAR y defenderlas entre todos. No podemos pedir respeto si nosotros mismos no nos respetamos. Debemos unirnos frente a problemas como el manejo de residuos sólidos y aportar soluciones reales para el país”, manifestó.

Nueva junta directiva fortalece el liderazgo ambiental

La Asamblea también eligió a los nuevos integrantes de la junta directiva de Asocars, consolidando un equipo que tendrá la responsabilidad de liderar la articulación ambiental del país durante el nuevo periodo.

Como vicepresidenta fue elegida Liliana Taborda, directora de Corantioquia, quien agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional de la asociación.

También hacen parte de la junta como miembros principales: Amarildo Correa director de CRC; Germán Páez Director de CORPOCALDAS; Diana Carolina Mariño directora de CORPORINOQUIA y Jhorman Saldaña director de CORMACARENA.

Como miembros suplentes fueron elegidos Julio Álvarez director de CARSUCRE; Mauricio Bastidas director de CORPONARIÑO; Gloria Durán director CAS; Olga Lucía Alfonso director de CORTOLIMA; Marcos Urquijo director de CORPOGUAVIO y Alexis Cuesta director de CORPOURABÁ.

Durante la jornada se destacó la importancia de mantener una presencia activa de los miembros de la junta directiva en las corporaciones del país, con el propósito de fortalecer la comunicación institucional y garantizar el acompañamiento permanente a las regiones.

Un año de retos y oportunidades para el sistema ambiental

La elección de Ángelo Bacci Hernández abre una nueva etapa para Asocars, marcada por el reto de fortalecer la unidad institucional y posicionar a las corporaciones autónomas regionales como actores clave en la gestión ambiental nacional.

El nuevo presidente aseguró que su liderazgo estará enfocado en promover soluciones concretas frente a los desafíos ambientales y en consolidar una agenda nacional que priorice la sostenibilidad y el respeto por las autoridades ambientales.

“Tenemos que defendernos entre todos, fortalecer la asociación y seguir trabajando unidos. En nombre de Dios, este será un año de grandes retos, pero también de bendiciones para el sistema ambiental colombiano”, concluyó