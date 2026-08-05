Médicos Sin Fronteras alerta sobre impacto en la salud mental a comunidades del Catatumbo. / Foto: MSF.

Norte de Santander.

A 18 meses del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la emergencia humanitaria persiste y continúa afectando a miles de habitantes de esta región de Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados, los ataques con drones, los desplazamientos y los confinamientos siguen restringiendo el acceso a los servicios de salud.

La organización señaló que, desde febrero de 2025, mantiene un equipo de clínicas móviles que lleva atención médica y de salud mental a comunidades rurales con acceso limitado o inexistente a estos servicios.

Entre febrero de 2025 y junio de 2026, MSF desarrolló 68 jornadas de atención en 35 comunidades, brindó más de 9.000 consultas médicas, realizó 900 atenciones en salud mental y lideró 340 sesiones de psicoeducación con la participación de más de 4.000 personas.

Los servicios ofrecidos incluyen consulta médica general, atención a pacientes con enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva, atención psicológica, promoción de la salud y, en algunos casos, entrega de filtros de agua.

La organización recordó que toda la atención es gratuita, confidencial y no exige la presentación de documentos.

Uno de los principales hallazgos de MSF es el impacto que la violencia ha tenido sobre la salud mental de la población.

Según la organización, cerca del 60 % de los casos atendidos en salud mental están relacionados directamente con hechos de violencia, separación familiar o pérdidas derivadas del conflicto.

“La mayoría de personas que atendemos cargan con una historia cíclica de violencia. Sufrieron asesinatos de familiares hace 15 o 20 años o han padecido múltiples desplazamientos a lo largo de su vida. Esta nueva ola de conflicto se suma a ese trauma. Las personas están agotadas de tener que empezar de nuevo y de vivir en constante incertidumbre”, afirmó Esteban Mosquera, psicólogo de Médicos Sin Fronteras.

MSF también alertó que las restricciones de movilidad dificultan el ingreso de personal sanitario y medicamentos a las zonas rurales, obligando a muchas personas a suspender tratamientos para enfermedades crónicas o a permanecer durante semanas e incluso meses sin recibir atención médica.

Ante este panorama, Médicos Sin Fronteras hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para fortalecer la respuesta institucional, garantizar la disponibilidad de medicamentos, ampliar la atención en psicología y psiquiatría y asegurar el acceso continuo a los servicios de salud en las zonas más afectadas.

Asimismo, la organización instó a las partes involucradas en el conflicto a respetar y proteger a la población civil y permitir el acceso seguro a la atención médica, advirtiendo que las comunidades del Catatumbo continúan enfrentando las consecuencias físicas y emocionales de la violencia en medio de una emergencia humanitaria que aún está lejos de terminar.