Nuevo desplazamiento en el Catatumbo por ataques con drones explosivos

Norte de Santander.

La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose.

Al menos 30 familias llegaron desplazadas al casco urbano de El Tarra como consecuencia de los enfrentamientos armados y los ataques con drones cargados con explosivos registrados entre el 3 y el 5 de agosto en el corregimiento de Filo Gringo.

A través de un comunicado, la Personería Municipal de El Tarra rechazó los hechos de violencia y advirtió que estas acciones han afectado directamente a la población civil, generando desplazamientos forzados, afectaciones a viviendas y daños psicológicos y emocionales, especialmente en niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

El Ministerio Público también expresó su preocupación por las reiteradas afectaciones a la misión médica.

Recordó que el pasado 22 de julio la ambulancia que prestaba servicio en la vereda San Isidro fue impactada en repetidas ocasiones, lo que ocasionó graves daños materiales.

Como consecuencia, el puesto de salud del corregimiento permanece sin este vehículo, ya que continúa en reparación.

La Personería hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten la vida, la integridad de la población civil y la misión médica, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a las comunidades.

Finalmente, la entidad anunció que continuará realizando seguimiento a la situación y acompañando a las familias desplazadas, mientras aumenta la preocupación por el recrudecimiento de la violencia en esta zona del Catatumbo.