Padres protestan por abandono de sede educativa en Cúcuta

Cúcuta.

Con una jornada de protesta, padres de familia de la sede García Herreros de la Institución Educativa Club de Leones, en la Ciudadela La Libertad de Cúcuta, exigieron a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación intervenir de manera urgente la infraestructura del plantel, donde estudian cerca de 200 niños entre preescolar y quinto de primaria.

Los acudientes aseguran que llevan más de seis años solicitando mejoras sin recibir una solución definitiva.

La principal petición es la construcción de una cubierta para el patio, además del arreglo de pisos y baterías sanitarias.

“Llevamos más de seis años en lo mismo y nunca hemos sido escuchados. Hemos presentado tutelas y oficios, pero siempre nos responden que el tema le corresponde a otra persona y la solución nunca llega”, afirmó Paola Pedraza, vocera de los padres de familia.

La madre explicó que la falta de un techo obliga a los estudiantes a permanecer expuestos al intenso sol y a las lluvias durante los descansos, las actividades recreativas y las jornadas deportivas.

“Estamos pidiendo la estructura de un techo para que nuestros hijos puedan descansar y desarrollar sus actividades. Hoy los cambios de clima son muy fuertes y ya hemos visto niños con dolores de cabeza, sangrados y otras afectaciones por la exposición al sol”, manifestó.

Según los padres, en esta sede reciben clases aproximadamente 200 menores, con edades entre los 6 y 11 años, quienes diariamente utilizan una infraestructura que consideran insuficiente para garantizar su bienestar.

Finalmente, hicieron un llamado al alcalde de Cúcuta, a la Secretaría de Educación y a la Defensoría del Pueblo para que atiendan la situación.

“Que se pongan la mano en el corazón. Lo que estamos pidiendo no son lujos; es un techo, el arreglo del piso y de los baños. Son cosas básicas, pero muy importantes para nuestros hijos, porque sus derechos se están vulnerando”, concluyó Pedraza.