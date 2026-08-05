Procurador invitó al presidente electo redefinir conceptos de regionalización y descentralización

Santa Marta

Durante el III Congreso Regional de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Caribe Colombiano, realizado en Santa Marta, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach presentó la conferencia “Autonomía territorial en la Constitución de 1991: el régimen provincial de descentralización a debate”.

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Durante su intervención, invitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su Gobierno, a redefinir los conceptos de regionalización y descentralización.

Según el Procurador, esto implica una redistribución de recursos y competencias entre la nación y las entidades territoriales. El jefe del Ministerio Público se mostró dispuesto a acompañar al nuevo gobierno en ese propósito.