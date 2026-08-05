“No le debo explicaciones a nadie sobre mi gabinete”: Gobernadora responde a Rafael Martínez

La gobernadora Margarita Guerra reiteró que sus decisiones no responden a intereses políticos. / Fotos: Gobernación del Magdalena

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respondió al mensaje de respaldo que le envió el exgobernador Rafael Martínez tras las amenazas e intimidaciones que denunció públicamente y reafirmó que su administración actuará con independencia, transparencia y sin responder a intereses particulares.

A través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, la mandataria agradeció la solidaridad expresada por Martínez y reconoció que Fuerza Ciudadana promovió su candidatura a la Gobernación. Sin embargo, sostuvo que su compromiso es gobernar para todos los magdalenenses y no únicamente para un sector político.

“Quienes me eligieron fueron más de 180.000 ciudadanos de distintas corrientes de pensamiento, y hoy tengo el deber constitucional y moral de gobernar para más de un millón de magdalenenses, sin distinción de colores políticos, sin sesgos, sin rencores y sin disputas personales”, escribió.

En su mensaje, Guerra defendió las decisiones adoptadas durante su administración y afirmó que los cambios realizados en el gabinete responden exclusivamente al propósito de garantizar una gestión íntegra y eficiente.

“No le debo explicaciones a nadie sobre mis decisiones de gabinete. He retirado a quienes no servían y seguiré haciéndolo cuantas veces sea necesario, porque mi compromiso no es con cuotas, es con la decencia”, señaló.

Frente a las amenazas e intimidaciones que denunció en días recientes, la gobernadora reiteró que continuará actuando por la vía institucional y aclaró que el exgobernador Carlos Caicedo no está relacionado con esos hechos.

“También aclaro, con absoluta responsabilidad, que a pesar de algunas diferencias que hemos tenido, el doctor Carlos Caicedo no ha sido quien me ha amenazado”, afirmó.

La mandataria aseguró conocer quiénes estarían detrás de las intimidaciones y sostuvo que esas personas buscan frenar las acciones emprendidas por su administración.

“Hoy, cuando hemos empezado a tocar intereses y a destapar las ollas de corrupción que estaban enquistadas en la Gobernación, los ataques se han multiplicado. No me tiembla la voz para decir que seguiré desmantelando esas estructuras, sin importar quién caiga ni a quién incomode”, expresó.

Finalmente, Guerra hizo un llamado a Fuerza Ciudadana para trabajar por el departamento desde el respeto a la institucionalidad y aseguró que no permitirá que la Gobernación sea utilizada para profundizar diferencias políticas internas. “Yo le debo mi cargo al pueblo que depositó su confianza en mí”, concluyó.