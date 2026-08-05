Combates entre el Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Magdalena

Un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo dejó como resultado un soldado profesional herido en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Pinto, en el departamento del Magdalena.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Cienegueta, donde unidades militares adelantaban operaciones contra estructuras armadas ilegales que tendrían presencia en esta zona del sur del departamento.

Durante el combate, el uniformado recibió un impacto de arma de fuego en su pierna izquierda. De inmediato fue evacuado de la zona y trasladado hasta el Hospital Fray Luis de León, en el municipio de Plato, donde recibió atención médica.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el soldado permanece estable y fuera de peligro mientras continúa bajo seguimiento del personal de salud.

El Ejército Nacional no ha entregado todavía un balance oficial sobre el desarrollo de la operación, por lo que no se conocen detalles relacionados con posibles capturas, bajas de integrantes del grupo armado o incautaciones de material de guerra.

La institución militar señaló que mantiene las operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados que delinquen en el Magdalena, mientras avanzan las verificaciones para establecer las condiciones en las que ocurrió el enfrentamiento.

Este nuevo episodio de seguridad se registra en una zona donde las autoridades han advertido sobre la presencia de estructuras ilegales que buscan fortalecer su control territorial y sus economías ilícitas.