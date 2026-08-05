‘El Bovino de los Cuernos Curvos’ llega al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)

Santa Marta

El Bovino de los Cuernos Curvos’ una producción con sello de la Universidad del Magdalena llega al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los festivales más importantes e influyentes del mundo en la industria cinematográfica que se celebrará del 10 al 20 de septiembre de 2026 en Canadá.

La obra llega a las pantallas internacionales llevando una historia donde la memoria de un niño termina convirtiéndose en la memoria de todo un pueblo. La producción reunió a docentes, estudiantes y egresados del Programa de Cine y Audiovisuales de esta Casa de Estudios Superiores. Asimismo, el largometraje contó con actores naturales de las comunidades de Sevillano, Pueblo Viejo, Tasajera, La Isla y Santa Rita, quienes aportaron autenticidad y profundidad a una obra que pone en el centro las voces, los paisajes y las memorias del Caribe.

“Es un reconocimiento al trabajo colectivo, al esfuerzo de tantas personas y tanto tiempo trabajándole con mucha convicción y pasión al proyecto. Es un reconocimiento a cada persona que sigue creyendo en que el arte tiene un poder transformador y que el cine del Caribe necesita verse en todas las partes del mundo”, dijo Omar Ospina Giraldo, director de la obra.

La producción es ambientada en un pueblo anfibio del Caribe colombiano, ‘El Bovino de los Cuernos Curvos’ sigue a Amado, un niño cuyo padre desaparece mientras sale de pesca en medio de la creciente amenaza de los grupos armados.

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La selección en el TIFF consolida el recorrido internacional del proyecto, que previamente fue seleccionado en importantes espacios de desarrollo y mercados cinematográficos como Ventana Sur y SAPCINE, fortaleciendo una propuesta artística que dialoga con la memoria, el territorio y la tradición oral desde una mirada profundamente humana.