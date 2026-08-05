Presunta pérdida de $824.960 millones por Viaducto Chirajara, vía ‘Villao’: listo, pero sin operar

La Contraloría determinó un hallazgo fiscal a la Agencia Nacional de Infraestructura por $824.960 millones, por la falta de puesta en operación del Viaducto Chirajara, obra clave en la vía Bogotá- Villavicencio pues, pese a estar finalizado desde hace casi dos años y medio, aún no ha sido puesto en operación.

Con esto se está limitando su integración funcional a la doble calzada del corredor vial Bogotá – Villavicencio y afectando la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte.

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“Pese a que el Viaducto Chirajara está terminado desde el 4 de febrero de 2024, a la fecha continúa sin recibo formal por parte de la ANI, sin entrar en operación y sin cumplir la finalidad para la cual fue construido”, aseveró el ente de control.

¿Por qué no funciona?

La Contraloría señaló que pese a haber sido construido y finalizado, con entregas de tramos viales entre junio de 2015 y febrero de 2024, incluyendo la construcción nueva del Viaducto Chirajara, hoy todavía existe un tramo de 6,5 km de esta Vía Bogotá – Villavicencio que no ha entrado en operación, debido a daños aún no reparados en el Túnel 13 y al colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 en las proximidades del kilómetro 58 de esta vía”, señaló el ente de control.

Para la Contraloría, la ANI no ha adelantado de manera adecuada y oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para viabilizar y ejecutar las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), que, según el laudo arbitral condenatorio del 10 de noviembre de 2023, están bajo su responsabilidad y se requieren para superar las circunstancias que impiden la funcionalidad de dicho viaducto y del tramo de doble calzada que lo incluye.

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“El equipo auditor constató que en laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023 se advirtió que la ANI había asumido el riesgo de inestabilidad de la ladera del km 58, y que ello sucedió en fecha posterior a la ocurrencia de los daños estructurales ya citados, por lo que fue condenada a realizar las intervenciones necesarias para reparar el túnel y viaducto citados y con ello poner en operación éstos, el Viaducto Chirajara y el tramo vial de doble calzada que los incluye”, explicó.

En este sentido, la entidad remató señalando que se trata de un laudo arbitral de hace más de 32 meses y un Viaducto Chirajara que está terminado desde hace más de 29 meses, sin que la ANI haya sido efectiva en la solución correspondiente,