Cabas vuelve a la música con “Imaginarte”, una colaboración junto a Penelope Robin

La cantante Penelope Robin presentó “Imaginarte”, un nuevo sencillo en colaboración con el cantautor colombiano Cabas.

Una canción que pone en el centro el poder de la imaginación como herramienta para proyectar metas, construir sueños y convertirlos en realidad.

El tema nació de una conversación entre ambos artistas sobre sus influencias musicales y evolucionó de manera natural hasta convertirse en una colaboración.

La propuesta busca transmitir un mensaje de optimismo, resaltando la importancia de creer en los propios objetivos y disfrutar del proceso para alcanzarlos.

La producción y composición estuvo a cargo de Penelope Robin, Cabas y el productor C-Road, reconocido por su trabajo con artistas como Thalía, Ricky Martin, Lady Gaga y Britney Spears.

Musicalmente, “Imaginarte” combina sonidos cálidos con influencias del pop clásico, incorporando referencias a The Beatles para crear una atmósfera que equilibra la nostalgia con una propuesta contemporánea.

Según explicó Penelope Robin, la canción parte de la idea de que imaginar un lugar, una persona o una versión de uno mismo es el primer paso para hacer realidad esos deseos.

Para la artista, esta colaboración representa uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que surgió de una amistad construida con Cabas y de una afinidad artística que terminó plasmándose en la música.

El lanzamiento llega después de “Diosa de Cien Colores”, sencillo con el que Penelope inició una nueva etapa creativa caracterizada por una imagen inspirada en la moda vintage de los años 70 y una identidad artística más definida dentro del pop latino.

Nacida en Miami y radicada en Colombia, Penelope Robin ha desarrollado una carrera como cantante, compositora y productora, compartiendo escenario con artistas como Phil Collins y Karol G.

Con “Imaginarte”, Penelope Robin y Cabas presentan una colaboración que apuesta por un mensaje esperanzador, en el que la imaginación y la música se convierten en protagonistas de una historia que invita a creer en los sueños y trabajar para hacerlos realidad.