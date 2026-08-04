Mike Bahía presenta “Bajo Cero”, un nuevo sencillo en colaboración con Juan Pablo Vega
Los artistas colombianos unen sus voces por primera vez en un sencillo que explora las coincidencias del amor.
Mike Bahía y Juan Pablo Vega estrenaron “Bajo Cero”, su primera colaboración musical, una canción que apuesta por el romanticismo y reflexiona sobre esos encuentros que parecen marcados por el destino.
Mike Bahía aporta el sello romántico que ha caracterizado su carrera, mientras que Juan Pablo Vega imprime la sensibilidad y el enfoque musical que lo han consolidado como uno de los cantautores y productores más destacados del país.
La canción gira alrededor de una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez: ¿cómo habría sido la vida si nunca hubieran conocido a alguien que terminó cambiándolo todo?
A partir de esa idea, “Bajo Cero” construye una historia que deja atrás la incertidumbre para celebrar aquellos vínculos que parecen destinados a existir.
Versos como “está hecha pa’ mí, en esta y en otras vidas” y “tu alma y la mía están hechas a la medida” resumen el mensaje central del sencillo, que plantea el amor es capaz de superar el tiempo, la distancia y las casualidades.
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El lanzamiento está acompañado por un videoclip filmado en Medellín, ciudad que ha sido un punto de encuentro e inspiración para ambos músicos.
Con “Bajo Cero”, Mike Bahía continúa ampliando su repertorio de canciones dedicadas al amor, mientras que Juan Pablo Vega suma una nueva colaboración a su trayectoria como intérprete y compositor.
La unión de ambos artistas da como resultado una propuesta que apuesta por las emociones, las historias cotidianas y el valor de esos encuentros que, para muchos, parecen escritos por el destino.