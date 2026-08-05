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05 ago 2026 Actualizado 11:58

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Autoridades entregan ayudas humanitarias a familias afectadas por vendaval en Juan de Acosta

Avanza la caracterización de cerca de 600 familias afectadas por la emergencia.

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Las autoridades departamentales han desplegado toda la capacidad institucional para atender a las cerca de 600 familias afectadas por el vendaval en el municipio de Juan de Acosta.

Han indicado que la prioridad es brindar una respuesta inmediata para recuperar las condiciones de habitabilidad.

Las primeras ayudas humanitarias han sido láminas, caballetes, ganchos y demás materiales para atender las viviendas afectadas.

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Asimismo, las autoridades siguen coordinando la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Juan de Acosta.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud departamental realiza seguimiento a las condiciones de salud pública y continúan las labores de limpieza y remoción de árboles y escombros en las zonas afectadas.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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