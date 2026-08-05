Autoridades entregan ayudas humanitarias a familias afectadas por vendaval en Juan de Acosta

Las autoridades departamentales han desplegado toda la capacidad institucional para atender a las cerca de 600 familias afectadas por el vendaval en el municipio de Juan de Acosta.

Han indicado que la prioridad es brindar una respuesta inmediata para recuperar las condiciones de habitabilidad.

Las primeras ayudas humanitarias han sido láminas, caballetes, ganchos y demás materiales para atender las viviendas afectadas.

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Asimismo, las autoridades siguen coordinando la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Juan de Acosta.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud departamental realiza seguimiento a las condiciones de salud pública y continúan las labores de limpieza y remoción de árboles y escombros en las zonas afectadas.