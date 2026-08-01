En Cartagena, Iván Cepeda anuncia tres concentraciones pacíficas para el 7 de agosto

Durante un encuentro con la comunidad en Cartagena, el senador e integrante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fijó la postura de la oposición de cara al inicio del nuevo mandato presidencial. El congresista confirmó que la Alianza por la Vida y el Pacto Histórico se concentrarán de manera pacífica el próximo 7 de agosto en Bogotá, Cali y Barranquilla, al tiempo que expresó una firme condena por las acciones terroristas registradas en Cúcuta.

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Al solidarizarse con las víctimas de los recientes hechos de violencia en territorio norteño, el legislador dejó claro que las acciones violentas no caben en el juego político. “Ni los planes, ni las acciones terroristas, ni cualquier clase de uso de la violencia puede ser justificada con propósitos políticos”, aseveró al inicio de su intervención.

Respecto a las jornadas del 7 de agosto, Cepeda precisó que no se tratará de marchas ni movilizaciones de calle, sino de actos públicos y ordenados para sentar su posición frente al nuevo gobierno. La ciudadanía y los congresistas se reunirán en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional en Bogotá, en Puerto Resistencia en Cali, y en la Carrera 4 con calle Murillo en Barranquilla.

“La oposición que ejercemos y vamos a ejercer será pacífica, no violenta, organizada y responsable. El Pacto Histórico actúa en democracia y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, puntualizó el senador ante los asistentes en la capital bolivarense.

En ese mismo espacio, el dirigente advirtió que desde el primer día de la nueva administración recurrirán a las herramientas constitucionales para vigilar y rechazar cualquier medida que comprometa la soberanía, el medio ambiente, los programas sociales o la reforma agraria.

“Cualquier decisión que viole los derechos sociales, la soberanía nacional o implique un retroceso en las conquistas alcanzadas durante estos años será claramente rechazada por nuestra bancada y por nuestro partido político”, sostuvo.

Frente al relacionamiento con el ejecutivo saliente y entrante, Cepeda enfatizó que la bancada mantiene disposición de concertar siempre que existan garantías. “Si el camino es el diálogo y la concertación, encontrará una actitud absolutamente dispuesta a eso. Pero si el camino es el autoritarismo y la imposición por la fuerza, va a contar con un formidable rechazo por parte nuestra”, sentenció.

Por último, el congresista recordó que la colectividad cuenta con un amplio respaldo popular en todo el país. “No somos un grupo marginal. Representamos a millones de colombianos y ejerceremos una oposición democrática, pacífica y firme para defender los derechos de la ciudadanía”, concluyó.