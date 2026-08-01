UEFA pone contra las cuerdas a Infantino: renuncia o moción de censura

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Getty Images / Masashi Hara

A Gianni Infantino le está saliendo caro haber promovido la idea de privatizar parcialmemte los derechos comerciales del Mundial de Fútbol, iniciativa que terminó desechada por parte de la FIFA en la tarde del viernes 31 de julio ante las presiones mundiales, impulsadas por la UEFA.

“Ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial. Esta propuesta no seguirá adelante“, fueron las declaraciones de Infantino compartidas por la FIFA.

UEFA celebra caída de la propuesta y pide rendición de cuentas

Gianni Infantino llegó al cargo de presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016, luego de haber sido elegido en el Congreso Extraordinario tras la salida de Sepp Blatter por la polémica de FIFA Gate. El nacido en Suiza lleva tres periodos en el máximo cargo y aspira a un cuarto, que tendrá espacio entre 2027 y 2031; sin embargo, su continuidad nunca había estado en riesgo como en la actualidad tras la polémica surgida en los últimos días.

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La UEFA celebró que se haya caído la propuesta de la FIFA de vender una participación de la Copa del Mundo a privados, pero exigió que se identifique a quienes trataron de sacar adelante este plan y pide que “rindan cuentas”.

“No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, se lee en un comunicado emitido este 1 de agosto.

La UEFA recordó las palabras de Infantino cuando solicitó los votos de las federaciones para hacerse elegir presidente de la FIFA: “Por supuesto que debemos ser transparentes. Lo he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Ustedes tendrán que participar cada día en la vida de la FIFA. El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para ningún otro fin”, dijo en su momento el italosuizo.

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Sin embargo, UEFA recalcó que Infantino no ha cumplido con lo prometido, ya que a puerta cerrada intentó imponer su idea de privatización, lo que “distaba mucho de ser transparente”.

Infantino, renuncia o moción de censura

Partiendo de lo anterior, el medio británico The Telegraph reveló que desde UEFA le pidieron a Infantino la renuncia del cargo o, de lo contrario, promoverán una moción de censura.

“Se entiende que los 55 países miembros de la UEFA optarían por destituir a Infantino mediante una moción de censura si se niega a dimitir. La UEFA puede convocar dicha moción con tan solo 43 países miembros”, menciona el diario.

Este fue el pronunciamiento de la CONMEBOL por la polémica idea de la FIFA

La Federación Inglesa de Fútbol respaldó el comunicado de la UEFA: “Es hora de una revisión completa y exhaustiva del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia, en beneficio de las 211 naciones miembros y con la responsabilidad a largo plazo del desarrollo del fútbol como pilar fundamental”.

Así las cosas, Infantino se encuentra viviendo sus días más turbulentos al frente de la FIFA y podría terminar destituido, lejos de su intención de mantenerse en el cargo. La fecha pactada por el organismo para la elección del nuevo presidente es el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.