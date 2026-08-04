Miguel Herrera sobre David Ospina: “Está en duda si realmente va a ser jugador del Atlante”

David Ospina en el momento de firmar su contrato con Atlante / Twitter: @Atlante

Contra todo pronóstico, el fichaje de David Ospina al Atlante de la Liga MX podría tener reversa. A la espera del debut del experimentado arquero antioqueño en el cuadro mexicano, el técnico del equipo reveló que su contratación podría caerse, a raíz de una vieja lesión.

En la rueda de prensa previa al partido de este martes ante el Whitecaps canadiense, por la fase de grupos de la Leagues Cup, Miguel ‘El Piojo’ Herrera contó que el arquero de la Selección Colombia se encuentra resentido por la cirugía que se le practicó en el codo hace varios años.

“David (Ospina) tiene la situación de un brazo, el cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, con una actitud super positiva, un tipo que vino a entrenar, que se presentó, desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo, tiene una operación desde hace ya mucho tiempo y ha venido pagando factura al final de estos días y antes del Mundial, y ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó, se fue a que lo atendieran”, comentó el Piojo.

¿Cuándo fue operado David Ospina?

David Ospina fue operado del codo del brazo derecho el 17 de enero del 2023, cuando entonces era portero del Al-Nassr de Arabia Saudita. A raíz de dicha cirugía, el portero antioqueño estuvo durante varios meses fuera de las canchas.

Durante su segundo paso por Atlético Nacional, Ospina sufrió varias lesiones; no obstante, no había tenido una nueva recaída por esta intervención en el brazo derecho.