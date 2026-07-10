Universidad Nacional elimina examen de admisión para algunos estudiantes: ¿quiénes aplican?

La Universidad Nacional de Colombia anunció un cambio en su proceso de admisión para facilitar el ingreso de jóvenes de regiones apartadas del país. A partir de la convocatoria del primer semestre del 2027, algunos aspirantes ya no tendrán que presentar el tradicional examen de admisión de la institución y serán seleccionados con los resultados de la prueba Saber 11 del ICFES.

La modificación aplicará únicamente para quienes ingresen a través de programas especiales de admisión creados para ampliar las oportunidades de acceso a poblaciones que enfrentan mayores barreras geográficas, sociales y económicas.

Esto quiere decir que el examen de admisión de la Universidad Nacional no será eliminado para todos los estudiantes. La institución aclaró que los aspirantes que participen en el proceso regular deberán continuar presentando la prueba propia de la UNAL.

¿Quiénes podrán ingresar a la Universidad Nacional con el Saber 11?

La medida beneficiará a los aspirantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), del Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET) y del Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN).

Estos programas están enfocados en ampliar las oportunidades de acceso para estudiantes de regiones con condiciones de dificil acceso. En el caso de Peama y PAET, el cambio aplicará para aspirantes a las sedes Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, mientras que el PTIUN tendrá alcance nacional.

Según explicó la Universidad Nacional, muchos jóvenes de estos territorios deben realizar desplazamientos de varias horas e incluso días para llegar a una ciudad donde se aplica el examen de admisión, lo que implica gastos de transporte, alojamiento y alimentación.

Ante estas dificultades, la institución decidió utilizar los resultados del Saber 11 como mecanismo de selección para estos programas, teniendo en cuenta la cobertura nacional de la prueba que presentan los estudiantes al terminar la educación media.

¿Cómo será el nuevo proceso de admisión?

Los aspirantes deberán registrar durante la inscripción el número del Servicio Nacional de Pruebas (SNP) correspondiente a la prueba Saber 11 presentada desde el año 2020.

Con esta información, la Universidad Nacional calculará el puntaje de admisión teniendo en cuenta los resultados obtenidos en Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales. Estos resultados serán transformados a la escala utilizada por la institución.

La asignación de cupos continuará realizándose por mérito académico, en orden descendente de puntaje, hasta completar la oferta disponible para cada programa.

En caso de quedar cupos disponibles, los aspirantes que no sean admitidos inicialmente podrán participar en el proceso de reasignación establecido dentro de la reglamentación vigente.

Habrá inscripciones gratuitas para estudiantes de algunas regiones

La Universidad Nacional también anunció una estrategia para reducir las barreras económicas de los aspirantes que hacen parte de estos programas especiales.

Para la próxima convocatoria, la institución entregará 1.500 inscripciones gratuitas para cada una de las sedes Amazonia, Orinoquia y Tumaco, además de 500 para la sede Caribe.

Los estudiantes beneficiados no tendrán que realizar trámites adicionales para acceder a este apoyo. Según explicó la institución, los colegios autorizados reportarán la información de los aspirantes y el sistema asociará automáticamente el PIN correspondiente para completar la inscripción gratuita.

Aunque actualmente la inscripción para los procesos de pregrado tiene un costo de $175.000, en estos casos será la Universidad Nacional la que asumirá el valor para facilitar la participación de estos estudiantes.

Con estos cambios, la UNAL espera reducir las barreras que enfrentan jóvenes de zonas alejadas del país, donde los costos y tiempos de desplazamiento para presentar el examen de admisión pueden limitar sus posibilidades de acceder a la educación superior pública.