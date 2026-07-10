Estudiar en la Universidad Nacional sin examen de admisión en 2027: Únicas carreras que aplican

Estudiante en graduación (Crédito: Getty Images) / A la derecha se encuentra un logo de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), una de las instituciones de educación pública más importantes del país, ha abierto la convocatoria de admisiones periodo 2027-1, que cuenta con la novedad de ofrecer nuevas alternativas de ingreso a sus aspirantes.

Esta novedad está estipulada bajo la Resolución 19 de 2026 de la Vicerrectoría Académica, estableciendo lineamientos de ingreso para minorías y grupos étnicos beneficiados por algunos de los programas especiales de la institución.

“el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares”.

Sedes y programas de la Universidad Nacional que no requieren examen de admisión

Uno de los cambios principales de la convocatoria 2027-1 es la implementación de una modalidad de ingreso alternativa mediante los resultados de las pruebas Saber 11.

De acuerdo con la universidad, los aspirantes que hagan parte de los siguientes programas o sedes tienen derecho a este beneficio:

Los aspirantes al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA)

Los aspirantes cobijados con el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET)

Los participantes del Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN)

Téngase en cuenta que para todos los demás casos se realizará el exámen de admisión o la modalidad inherente al programa, si hace parte.

Finalmente, aquí puede consultar la oferta completa de programas por sede disponibles según el programa al que aplique.

Requisitos claves de la Prueba Saber 11 con el programa PEAMA

El PEAMA es uno de los principales programas por los que se puede aplicar al beneficio de admisión por medio de la Prueba Saber 11. Para aplicar debe cumplir las siguientes condiciones:

los resultados presentados deben corresponder al año 2020 en adelante . También se aceptarán postulaciones de quienes demuestren estar inscritos para realizar dicho examen durante el año en curso.

. También se aceptarán postulaciones de quienes demuestren estar inscritos para realizar dicho examen durante el año en curso. Haber cursado los dos últimos años de bachillerato (educación media) en un colegio que se encuentre ubicado dentro de la región de influencia de la Sede de Presencia Nacional.

de la Sede de Presencia Nacional. Estar residiendo en la región de influenci a de la Sede de Presencia Nacional por lo menos durante los dos años anteriores a la convocatoria del proceso de admisión.

a de la Sede de Presencia Nacional por lo menos durante los dos años anteriores a la convocatoria del proceso de admisión. No haber sido estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

Haber presentado a partir del año 2020 o estar convocados para presentar en el año en curso la Prueba Saber 11, que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Según el cronograma oficial, las inscripciones para el periodo académico 2027-1 estarán abiertas hasta el 19 de agosto de 2026. la consulta de citaciones podrá realizarse el 31 de agosto, la inscripción al programa académico será entre el 1 y el 6 de octubre, y los resultados de admisión se publicarán el 9 de octubre.

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