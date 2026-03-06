El 88% de los pacientes con dolor de cabeza atendidos en el HIC son mujeres

El 88,7% de los pacientes atendidos por dolor de cabeza en la Unidad de Cefaleas del Hospital Internacional de Colombia (HIC) son mujeres. En total, allí se han atendido más de 700 casos en los últimos años.

En Colombia, cerca del 13,8% de la población, unos 7 millones de personas, vive con migraña, según la Asociación Colombiana de Neurología.

El neurólogo Alexander Pabón Moreno, líder de esta unidad en el HIC, explicó que la alta presencia de casos en mujeres se relaciona con factores hormonales, estrés, falta de sueño y las múltiples responsabilidades diarias.

Aunque muchas personas consideran el dolor de cabeza como algo pasajero, hay síntomas que requieren atención médica:

Dolor de cabeza súbito e intenso, que aparece de forma abrupta.

Dolor acompañado de fiebre o rigidez en el cuello.

Pérdida de fuerza en brazos o piernas.

Dificultad para hablar o alteraciones en la visión.

Cambios en la intensidad o frecuencia del dolor habitual.

Dolores de cabeza que aparecen por primera vez después de los 50 años.

El especialista también señaló que el 40,6% de las pacientes atendidas son amas de casa, muchas de ellas con actividades laborales o empresariales adicionales.

La Unidad de Cefaleas del HIC, que funciona desde 2022 y recordó que ofrece tratamientos médicos, aplicación de toxina botulínica y terapias especializadas para el manejo de la migraña.