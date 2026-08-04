De la Espriella coordina con alcaldes plan nacional de bloques de seguridad urbana

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que a partir del 7 de agosto se pondrá en marcha los bloques de seguridad urbana.

Manifestó que esta es una estrategia que articulará el trabajo entre el Gobierno Nacional, las alcaldías y la Fuerza Pública para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

De acuerdo con el mandatario electo, los bloques de seguridad urbana integrarán el trabajo del Gobierno nacional, las administraciones locales y la Fuerza Pública para enfrentar delitos como la extorsión, el homicidio y el microtráfico. Añadió que esta estrategia estará articulada con las acciones de seguridad rural que liderará el Ministerio de Defensa.

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De la Espriella aseguró que su administración buscará dejar atrás las políticas basadas en anuncios y concentrarse en resultados medibles, apoyados en inteligencia, tecnología y una coordinación permanente con los mandatarios locales.

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El presidente electo también afirmó que esta será la primera vez que un gobierno diseña una estrategia conjunta con los alcaldes de las principales ciudades antes de su posesión, con el objetivo de ponerla en marcha desde el primer día de su mandato.