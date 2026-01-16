Cancelan corrida de toros en la Plaza de Toros de Puente Piedra, en Madrid, Cundinamarca

Este sábado 17 de enero se iba a llevar a cabo en la Plaza de Toros de Puente Piedra, en Madrid Cundinamarca, una corrida de toros en el marco de un evento llamado ‘Toros por Bogotá’, que según sus organizadores buscaba defender su tradición.

Los toreros que harían parte de la presentación, según exponía el cartel oficial del evento, eran Antonio Ferrera, Manuel Jesús El CID y Juan de Castilla.

En las últimas horas, Camilo Medina, organizador y representante de la empresa corrida Puente Piedra 2026, informó a través de un comunicado que “debido a obstáculos de orden jurídico (sin fundamento en la normatividad) por parte de la Alcaldía Municipal de Madrid, nos vemos obligados a suspender el festejo programado para el próximo 17 de enero”.

El escrito menciona que “la falta de notificación oficial por parte de dicha entidad, no nos permite darles la seguridad y la tranquilidad a los aficionados asistentes durante el evento. Agradecemos su comprensión y apoyo a la fiesta brava en Colombia, especialmente a los que han defendido a la afición de Bogotá sin mirar sus propios intereses”.

Para finalizar, agregó que la compañía planea “seguir en la batalla jurídica por defender nuestro legado en Puente Piedra” a pesar de lo que, según él, son ataques internos y externos.

Respecto a la boletería que ya había sido vendida hasta el momento, el empresario aseguró que están coordinando con TU BOLETA para llevar a cabo el proceso de devolución del dinero.

Además de los llamados y denuncias por parte organizaciones animalistas e incluso, congresistas, el motivo también habría tenido que ver con que dicho predio solo tiene licencia para funcionar como centro equino.