Gobierno reglamenta la Ley No Más Olé: estas son las nuevas restricciones para las corridas de toros

Es oficial: la prohibición de las corridas de toros será ley en Colombia. #NoMásOlé. Vía: Senador Alex Flórez.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reglamentó la Ley No Más Olé y definió las nuevas reglas que deberán cumplir las corridas de toros y demás espectáculos taurinos, como rejoneos, novilladas, becerradas y tientas, durante el período de transición antes de que estas prácticas queden prohibidas en Colombia. Entre los principales cambios están la prohibición del ingreso y la participación de menores de edad, nuevas exigencias de bienestar animal y mayores controles para autorizar estos eventos.

La reglamentación fue expedida por los ministerios de las Culturas y de Ambiente mediante el Decreto 0703 de 2026, que desarrolla la Ley 2385 de 2024, conocida como la Ley No Más Olé. Esa norma estableció un período de transición de tres años para poner fin a la tauromaquia en el país y ordenó al Gobierno definir las condiciones bajo las cuales podrían realizarse estos espectáculos hasta julio de 2027.

¿Qué cambia desde ahora?

La principal novedad es que ninguna persona menor de 18 años podrá ingresar como espectador a corridas de toros, novilladas, rejoneos, becerradas o tientas. La prohibición también aplica para quienes participen en estas actividades como toreros, novilleros, banderilleros, rejoneadores, aprendices o practicantes. La medida busca proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con recomendaciones internacionales.

Otra de las restricciones establece que estos espectáculos solo podrán realizarse en municipios o distritos que demuestren una tradición taurina regular, periódica e ininterrumpida desde el año 2010. Los organizadores deberán acreditar esa continuidad con documentos y obtener la autorización de las autoridades territoriales competentes.

Además, el decreto ratifica que alcaldías y gobernaciones no podrán destinar recursos públicos para financiar eventos taurinos ni para construir, adecuar o remodelar infraestructura destinada a este tipo de actividades.

¿Qué pasará con las plazas de toros y quienes viven de esta actividad?

La reglamentación también desarrolla el proceso de reconversión previsto en la Ley No Más Olé.

El Gobierno, según indicaron, impulsará programas de formación y asistencia técnica para transformar progresivamente las plazas de toros en escenarios para actividades culturales, artísticas, deportivas y comunitarias. Además, promoverá la reconversión laboral y económica de las personas que actualmente dependen de la actividad taurina.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, explicó que el decreto también contempla medidas para transformar los oficios relacionados con la tauromaquia y desarrollar procesos pedagógicos que permitan dar nuevos usos a estos escenarios.

Más controles para proteger a los animales

Mientras entra en vigor la prohibición definitiva, los eventos autorizados deberán cumplir nuevas condiciones de bienestar animal.

Entre ellas están la certificación veterinaria obligatoria antes de cada espectáculo, la presencia permanente de equipos veterinarios durante toda la jornada y la garantía de agua, alimentación y condiciones adecuadas de alojamiento para los animales.

La reglamentación también prohíbe el uso de prácticas o elementos que causen dolor durante el transporte y manejo de los animales, y ordena retirar de inmediato a cualquier ejemplar que presente lesiones graves o signos de sufrimiento extremo.

Las inspecciones tampoco serán solo de rutina. El decreto ordena que las autoridades territoriales realicen controles permanentes y dejen evidencia documental y fotográfica de cada visita para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de bienestar animal.

La cuenta regresiva hacia 2027 de la prohibición definitiva de las corridas de toros

Con esta reglamentación, el Gobierno completa uno de los principales pasos para implementar la Ley No Más Olé y deja definidas las condiciones que regirán durante el último período de transición.

Si no hay cambios en la legislación vigente, desde julio de 2027 quedarán prohibidas en todo el territorio nacional las corridas de toros, los rejoneos, las novilladas, las becerradas y las tientas, poniendo fin a las activadas taurinas en el país.