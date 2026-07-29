No hay derecho, denuncian hombre que al parecer le prendió fuego a un perro en Armenia

Armenia

La Secretaría de Gobierno de Armenia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presunto responsable de un caso de maltrato animal ocurrido en el barrio Las Colinas.

La decisión fue adoptada por el Secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, luego del informe técnico entregado por el equipo de Seres Sintientes de la dependencia, en articulación con la Policía Nacional, tras la atención de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con la información recopilada durante el procedimiento, el presunto agresor, que transitaba por el sector y se encuentra en condición de calle, habría rociado con un líquido inflamable a un canino de ocho meses de edad y posteriormente le habría prendido fuego.

Durante la valoración médico-veterinaria evidenciaron lesiones compatibles con una quemadura térmica en la región izquierda de la cabeza, incluyendo chamuscamiento del pelaje, inflamación y una laceración superficial. El concepto técnico determinó que, aunque las lesiones no comprometieron el globo ocular, sí ocasionaron dolor y afectación al bienestar del animal.

Con fundamento en estos hallazgos, la Secretaría de Gobierno presentó formalmente la denuncia penal para que la Fiscalía adelante la investigación correspondiente y determine las responsabilidades a que haya lugar, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección animal.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Quintero explicó “Tema lamentable en la ciudad de Armenia. En el barrio Colinas el día sábado en horas de la noche un perrito le ladró a una persona que iba pasando por el lugar. Esta persona reaccionó violentamente contra este peludito rociándole un líquido inflamable y después prendiéndole fuego al mismo. Hecho que fue conocido por las autoridades y gracias a la intervención lograron inicialmente la retención de la persona”

“Desde la Administración Municipal no permitiremos que los casos de maltrato animal queden impunes, actuaremos con toda la contundencia jurídica que nos permite la ley para que quienes atenten contra la vida y la integridad de los animales respondan ante las autoridades competentes”, señaló el secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié.

La Alcaldía de Armenia hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de maltrato animal, recordando que la protección de los seres sintientes es una responsabilidad compartida y que la denuncia ciudadana resulta fundamental para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y hacer efectiva la aplicación de la Ley 1774 de 2016 y demás normas que protegen a los animales en Colombia.