El mercado de fichajes no se detiene: Real Madrid lidera una ventana con millonarios movimientos

Mientras la Copa Mundial 2026 acapara la atención de los aficionados, los principales clubes de Europa continúan reforzando sus plantillas para la temporada 2026-27. El mercado de fichajes ha estado marcado por incorporaciones de alto nivel, salidas de referentes históricos y operaciones millonarias, siendo el Real Madrid uno de los equipos más activos durante esta ventana de transferencias.

El conjunto merengue confirmó cuatro incorporaciones y cuatro salidas. Entre las bajas sobresale la despedida de Dani Carvajal, quien pone fin a una histórica etapa en el club blanco. El lateral español deja el Real Madrid como uno de los jugadores más importantes de su historia reciente, con 26 títulos conquistados y siendo pieza clave en la obtención de las últimas seis UEFA Champions League.

Junto a él también abandonaron la institución Dani Ceballos, David Alaba y Fran García, siendo este último el único con destino confirmado hasta el momento tras ser transferido al Real Betis por 4 millones de euros.

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En cuanto a las altas, el equipo dirigido por Xabi Alonso reforzó todas sus líneas. Llegó el neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán por 20 millones de euros. También incorporó al portugués Bernardo Silva, quien arribó como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City. A él se sumó el defensor francés Ibrahima Konaté, que también llegó sin costo después de terminar su vínculo con el Liverpool.

Finalmente, el club blanco confirmó el fichaje del lateral izquierdo Marc Cucurella, por quien desembolsó 55 millones de euros.

¿Como va el mercado de fichajes para el Barcelona y del Manchester City?

El FC Barcelona también protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado al anunciar la contratación del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, en una operación valorada en 80 millones de euros.

Por su parte, el Atlético de Madrid reforzó varias posiciones con las llegadas de Álex Grimaldo por 15 millones de euros, Morten Hjulmand por 40 millones más cinco en variables, y Oihan Sancet, fichado desde el Athletic Club por 45 millones de euros.

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El Bayern Múnich tampoco se quedó atrás y oficializó las incorporaciones de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, una operación conjunta cercana a los 50 millones de euros más cinco en variables.

Sin embargo, el movimiento más impactante del mercado lo protagonizó el Manchester City, que rompió todos los registros con la contratación del mediocampista Eliot Anderson, proveniente del Nottingham Forest, por una cifra récord de 135 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más costosos en la historia del fútbol.