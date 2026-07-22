El abogado Andrés Barreto será el secretario jurídico de la Presidencia de Abelardo de la Espriella.

Barreto fue director general de la firma de abogados De La Espriella Layers y superintendente de Industria y Comercio.

También fue abogado de otras firmas entre las que se destacan Moncada Abogados. Fue director programático y tesorero de la campaña presidencial de Iván Duque, así como asesor jurídico y legislativo del presidente cuando fue senador en el Congreso de la República.

Andrés Barreto fue también Superintendente de Industria y Comercio (SIC) entre 2018 y 2022, en reemplazo de Pablo Felipe Robledo, fue designado experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.

Sin embargo, ese nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado en febrero de 2023, al concluir que Barreto no acreditaba los requisitos legales para ejercer el cargo

Precisamente, este miércoles 22 de julio Barreto fue visto en la Casa de Nariño, en donde lidera las reuniones con el gobierno saliente para hablar sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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