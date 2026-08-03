Horóscopo HOY 3 de agosto con el profesor Salomón: Libra, Leo y Capricornio llegan oportunidades

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, famoso tarotista de redes sociales, trae el horóscopo de HOY 3 de agosto, con un número que habla de la tríada: salud, dinero, amor. Es muy importante. Este número habla de cómo el número 3 tiene un gran poder en la Biblia; quienes nacen este día, son personas que siempre buscarán dar amor a los demás, son personas saludables, les gusta el deporte.

Viene para ellos la parte de abundancia porque son buenos trabajadores y negociadores. Su año comienza con una luna muy importante, dos planetas moviéndose y un portal preparándose para activar; tiene todo para un año para mejorar lo que está pasando.

El número de la suerte para el cumpleañero es 7690 y una recomendación es bañarse con hierbabuena.

Color del día: azul

azul Número del día: 6028

6028 Recomendación del día: Deje un vaso con una moneda dentro y llénelo un poco más de la mitad con agua y déjelo en la terraza o en el jardín, a la luz de la luna.

Deje un vaso con una moneda dentro y llénelo un poco más de la mitad con agua y déjelo en la terraza o en el jardín, a la luz de la luna. Código sagrado: 88829

88829 Fruta del día: mandarina

mandarina Frase de reflexión: Hoy el universo conspira para que yo logre mis metas.

Hoy el universo conspira para que yo logre mis metas. Tarea: Génesis, capítulo 4, versículo 7

Horóscopo HOY 3 de agosto

Géminis:

El profesor Salomón habla de cómo esta semana Géminis va a coronar lo que quiere, una carta de autoridad y de fuerza, tendrá que pensar en estrategias para mejorar y cambiar en el trabajo. Asimismo, viene una carta que habla de dinero, Géminis va a poder cumplir con sus deudas, pero llegarán ganancias importantes. La tercera carta es plenitud en el amor, y sea con familia, amigos o pareja.

Número de la suerte: 5324

Libra:

El profesor Salomón declara que habrá vientos favorables para Libra. Durante esta semana vendrán cosas maravillosas, los problemas se solucionan, el trabajo se encuentra o mejora, el amor se fortalece o aparece. Todo estará a favor por la estrella de la suerte; van a viajar al extranjero, disfrutando y aprendiendo. La estabilidad económica está asegurada porque todo se irá solucionando y entrando en balance, activando una gran bendición para Libra.

Número de la suerte: 9826

Acuario:

Para Acuario, el profesor Salomón le aconseja el borrón y cuenta nueva. La vida no se le ha arrebatado a Acuario, entonces es momento de no vivir más del pasado. La parte laboral estará rodeada de cosas por hacer y corregir. La carta habla sobre algo con una vivienda, sea vender, comprar, pero se dará con buenos resultados.

Número de la suerte: 0128

Tauro:

El profesor Salomón declara con las cartas que las personas bajo el signo Tauro deben aplicar la sabiduría y el conocimiento que tienen, siempre pendientes de aprender, ir a seminarios, porque esa sabiduría será útil en su vida. Quienes buscan mejorar la parte laboral o una proyección de independencia, esta es la época y el mes para hacerlo. En la firma de documentos, sea un contrato, un préstamo, una herencia, lo que sea, el consejo es firmar porque tendrá buenas perspectivas.

Número de la suerte: 7877

Virgo:

Con el signo Virgo, el profesor Salomón le cuenta que vendrán cosas buenas y nuevas en el aspecto laboral; lo mismo ocurrirá a nivel familiar. Es importante estar pendiente de su salud, Virgo, para estar en armonía.

Número de la suerte: 0468

Capricornio:

Las personas nacidas bajo el signo Capricornio, según el profesor Salomón, vendrán muchas cosas nuevas, oportunidades; es importante ser conscientes de notarlas. Además, es importante estar pendientes de la salud, con la vista y con los pies, porque son zonas que pueden estar pidiendo revisión. Por otra parte, es importante tener cuidado con las envidias alrededor.

Número de la suerte: 1463

Cáncer:

Para el signo Cáncer, el profesor Salomón les aconseja tener calma, ir solucionando las cosas que se presentan de a poco. Recuerde, Cáncer, la luna está a su favor, pero sepa manejarlo, coloque un vaso con agua y déjelo al sereno cuando hay cambio de luna; eso es una fuente de fuerza para usted. Vienen cosas interesantes en el trabajo, tenga calma y pídale al universo que se fortalezca aquello que quiere para su vida.

Número de la suerte: 3370

Escorpio:

El profesor Salomón le recomienda a Escorpio esa calma: no se preocupe por tratar de impresionar, no hable más de la cuenta para que esas palabras no traigan problemas más adelante. Viene una buena estabilidad, llegará un dinero importante. Cuidado, Escorpio, como siempre, con la envidia, es importante hacerse limpiezas para mantener su energía, usted es brujo por naturaleza.

Número de la suerte: 5904

Piscis:

Con Piscis, el profesor Salomón le comenta que el dinero llegará en cantidad más que suficiente. Podrá pagar esa deuda pendiente sin problema, confíe en eso porque llegará y de manera inesperada. Si tiene en sus planes viajar, hágalo; darse ese gusto es muy importante, así activa una nueva energía.

Número de la suerte: 4849

Aries:

Para Aries, el profesor Salomón le cuenta que frente al amor es importante fortalecer ese aspecto, el amor mueve todo y sana todo. Algo interesante ocurrirá con un proyecto pendiente que Aries tiene en mente. La última carta habla de que frente a la compra o venta de finca raíz pronto tendrá éxito.

Número de la suerte: 2250

Leo:

Las personas regidas por Leo, según el profesor Salomón, se activará un portal que le traerá cosas positivas a Leo, llegarán personas nuevas a colaborar. En la firma de papeles o documentos traerán estabilidad. Frente al amor, sí estaba pasando una crisis, se soluciona. Si no había nadie, llegará el amor, y si quería una fortaleza, algo se presentará para que esto pase.

Número de la suerte: 1357

Sagitario:

Para Sagitario llega movimiento; el profesor Salomón habla de viajes que llegarán; es importante aceptar esos viajes. Frente a temas laborales, si buscaban ascender o que su emprendimiento florezca, este proyecto prosperará, así como el ascenso será un hecho. Frente al amor, este tocará la puerta de Sagitario pronto.

Número de la suerte: 2509

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