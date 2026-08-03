Concejal de Labranzagrande alerta por riesgo en el puente sobre el río Cravo Sur

El puente constituye uno de los principales accesos al municipio y es fundamental para la movilidad de habitantes, transportadores y productores de la región.

Labranzagrande

El concejal de Labranzagrande, Leodan Andrés Pérez, alertó sobre el grave proceso de socavación que se presenta en el costado izquierdo del puente sobre el río Cravo Sur, ubicado en la entrada al municipio, y pidió a las autoridades realizar una intervención inmediata para evitar que la estructura resulte afectada.

Según explicó el cabildante, la erosión ocasionada por el cauce del río podría comprometer la cimentación del puente, por lo que hizo un llamado a la Alcaldía de Labranzagrande, la Gobernación de Boyacá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que adelanten una visita técnica especializada.

“Estamos alertando la grave socavación que está generando el río y que puede afectar la cimentación de esta importante obra”, manifestó Pérez.

El concejal insistió en que la comunidad requiere acciones concretas y no únicamente anuncios institucionales. “No necesitamos más anuncios ni respuestas burocráticas; necesitamos que se evalúe la magnitud de la socavación, se determine el nivel real del riesgo y se ejecuten las obras necesarias para proteger la cimentación, estabilizar la margen del río y garantizar la seguridad de esta estructura”, afirmó.

Pérez recordó que la preocupación no es infundada, ya que el municipio vivió una situación similar hace más de dos décadas. “La historia ya nos dio una dura advertencia. En el año 2001, este mismo río destruyó la estructura de concreto que servía como puente, dejando graves afectaciones económicas y sociales e incomunicando a nuestras comunidades", señaló.

El cabildante reiteró el llamado a las entidades competentes para que actúen con prontitud y eviten una emergencia. “Es el momento de actuar, de proteger este puente y de garantizar la vida y la movilidad de nuestras comunidades. No esperemos a que sea demasiado tarde”, concluyó.