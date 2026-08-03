LATAM Airlines pide fortalecer la Aerocivil, modernizar la infraestructura y evitar más impuestos

TRANSPORTE

En diálogo con Caracol Radio, Erika Zarante CEO de Latam Airlines, destacó que la aerolínea cerró un primer semestre positivo, transportando más de cinco millones de pasajeros. Además, habló de los retos en materia de transporte aéreo para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Seguimos siendo la segunda aerolínea en el país, siendo una alternativa muy importante para los pasajeros aéreos colombianos, que hoy resaltan nuestro servicio y la satisfacción que tienen de volar con nosotros”, afirmó en este medio de comunicación.

Zarante señaló que el nuevo Gobierno debe desarrollar una política pública que articule el crecimiento del turismo y la aviación, dos sectores que considera estratégicos para la competitividad nacional.

Entre las prioridades mencionó la modernización de la infraestructura aeroportuaria, especialmente en Bogotá.

“La infraestructura ha venido rezagada durante muchos años. Bogotá se vuelve un reto importante con temas como el monitoreo de slots, lo que viene con El Dorado Max y sin dejarse tentar con tasas de conexión”, sostuvo.

La presidenta agregó que ampliar la capacidad operativa del aeropuerto El Dorado será clave para mantener la conectividad del país con la región.

Es necesario fortalecer la institucionalidad en la AerociviL

La presidenta de LATAM Colombia también pidió fortalecer la institucionalidad de la Aeronáutica Civil para agilizar la toma de decisiones técnicas y administrativas.

“Es una oportunidad importante que tiene el Gobierno trabajar en la institucionalidad de la Aeronáutica Civil por un tema técnico, donde las conversaciones técnicas sigan avanzando sin perder la eficiencia operacional”, indicó la presidente.

Además, aseguró que el país requiere una entidad con mayor capacidad de respuesta.

“Una estructura que permita tomar decisiones más simples, más ágiles, y que lo técnico y lo administrativo empiecen a conversar para avanzar en los retos que tiene la industria“, explicó la CEO.

Alerta sobre el impacto de más impuestos

Otro de los llamados a la administración entratnte está relacionado con la carga tributaria sobre el transporte aéreo. Según Zarante, los impuestos terminan encareciendo los tiquetes y reducen la demanda de pasajeros.

“Las cargas impositivas se vuelven precisamente un tema de competitividad. Ya lo vivimos durante la pandemia: bajar el IVA de los tiquetes genera un impacto importante en el precio final y aumenta la demanda“, dijo la gerente Zarante.

Economía circular con uniformes reciclados

En el marco del LATAM Day, la aerolínea también presentó la segunda edición de “Segundo Vuelo”, una iniciativa de economía circular que transforma uniformes en desuso en nuevos accesorios, en alianza con el emprendimiento Entinta, integrado por madres cabeza de hogar.

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La nueva colección está inspirada en San Andrés y busca promover el turismo hacia la isla.

“Buscamos mostrar no solo la problemática que muchas veces se habla de San Andrés, sino todas sus bondades, su naturaleza, sus animales y sus playas, para seguir motivando a los colombianos y extranjeros a visitar la isla”, concluyó Erika Zarante, CEO de Latam.