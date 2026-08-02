Declaración de renta 2026: así puede crear su usuario DIAN para el trámite si tiene RUT actualizado
Los contribuyentes que deban presentar la declaración de renta y aún no cuenten con usuario en la plataforma podrán crearlo de manera virtual. Conozca aquí el paso a paso:
La declaración de renta de personas naturales para el año gravable 2025 se llevará a cabo entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, según los últimos dígitos de NIT o cédula. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.
Más información
Para este año, la entidad estableció los topes para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.
Las personas que cumplan con topes específicos de ingresos superiores a $69.718.600, un patrimonio mayor a 224.095.500 o si son responsables del IVA, deberán declarar renta, entre agosto y octubre de este año:
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $69.718.600.
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $69.718.600.
- Que el valor total de las compras y consumos sea igual o superior a $69.718.600.
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a $69.718.600.
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2025 sea igual o superior a $224.095.500.
¿Quiénes pueden crear el usuario de la DIAN?
Los contribuyentes que deban presentar la declaración de renta y aún no cuenten con usuario en la plataforma podrán crearlo de manera virtual.
Según explicó la DIAN, este proceso está disponible para aquellas personas que ya tienen inscrito el Registro Único Tributario (RUT) con su información de contacto actualizada.
Contar con el usuario DIAN permite realizar diferentes trámites en línea de forma rápida y segura, como la declaración de renta. Asimismo, las personas podrán consultar su información tributaria y acceder a servicios electrónicos de la entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, solo podrán crear su usuario de la DIAN las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Tener inscrito el Registro Único Tributario (RUT)
- Contar con el correo electrónico o el número de celular registrados y actualizados en el RUT
Paso a paso para crear el usuario DIAN
- Ingrese al portal de la DIAN.
- Seleccione la opción de crear usuario.
- Digite el tipo y número de su documento de identidad.
- Valide su identidad mediante el código de seguridad enviado al correo o celular registrado.
- Cree un nombre de usuario y contraseña seguros.
Una vez en el portal, las personas podrán ingresar a los servicios digitales de la DIAN para realizar sus trámites tributarios.
Calendario para personas naturales: fecha límite para declarar
Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del NIT y la fecha límite para declarar:
Agosto 2026
- 01 y 02 12 de agosto del 2026
- 03 y 04 13 de agosto del 2026
- 05 y 06 14 de agosto del 2026
- 07 y 08 18 de agosto del 2026
- 09 y 10 19 de agosto del 2026
- 11 y 12 20 de agosto del 2026
- 13 y 14 21 de agosto del 2026
- 15 y 16 24 de agosto del 2026
- 17 y 18 25 de agosto del 2026
- 19 y 20 26 de agosto del 2026
- 21 y 22 27 de agosto del 2026
- 23 y 24 28 de agosto del 2026
- 25 y 26 31 de agosto del 2026
Septiembre 2026
- 27 y 28 1 de septiembre del 2026
- 29 y 30 2 de septiembre del 2026
- 31 y 32 3 de septiembre del 2026
- 33 y 34 4 de septiembre del 2026
- 35 y 36 7 de septiembre del 2026
- 37 y 38 8 de septiembre del 2026
- 39 y 40 9 de septiembre del 2026
- 41 y 42 10 de septiembre del 2026
- 43 y 44 11 de septiembre del 2026
- 45 y 46 14 de septiembre del 2026
- 47 y 48 15 de septiembre del 2026
- 49 y 50 16 de septiembre del 2026
- 51 y 52 17 de septiembre del 2026
- 53 y 54 18 de septiembre del 2026
- 55 y 56 21 de septiembre del 2026
- 57 y 58 22 de septiembre del 2026
- 59 y 60 23 de septiembre del 2026
- 61 y 62 24 de septiembre del 2026
- 63 y 64 25 de septiembre del 2026
- 65 y 66 28 de septiembre del 2026
Octubre 2026
- 67 y 68 1 de octubre del 2026
- 69 y 70 2 de octubre del 2026
- 71 y 72 5 de octubre del 2026
- 73 y 74 6 de octubre del 2026
- 75 y 76 7 de octubre del 2026
- 77 y 78 8 de octubre del 2026
- 79 y 80 9 de octubre del 2026
- 81 y 82 13 de octubre del 2026
- 83 y 84 14 de octubre del 2026
- 85 y 86 15 de octubre del 2026
- 87 y 88 16 de octubre del 2026
- 89 y 90 19 de octubre del 2026
- 91 y 92 20 de octubre del 2026
- 93 y 94 21 de octubre del 2026
- 95 y 96 22 de octubre del 2026
- 97 y 98 23 de octubre del 2026
- 99 y 00 26 de octubre del 2026
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...