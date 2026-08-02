Declaración de renta 2026: así puede crear su usuario DIAN para el trámite si tiene RUT actualizado

¡Pilas! Trabajadores independientes deben hacer este pago a la Dian en diciembre: Fecha límite

La declaración de renta de personas naturales para el año gravable 2025 se llevará a cabo entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, según los últimos dígitos de NIT o cédula. Es crucial que quienes declaren renta realicen la declaración y el pago en las fechas límites para evitar sanciones.

Para este año, la entidad estableció los topes para la declaración de renta, teniendo en cuenta factores como ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior.

Las personas que cumplan con topes específicos de ingresos superiores a $69.718.600, un patrimonio mayor a 224.095.500 o si son responsables del IVA, deberán declarar renta, entre agosto y octubre de este año:

Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $69.718.600. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $69.718.600. Que el valor total de las compras y consumos sea igual o superior a $69.718.600. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a $69.718.600. Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2025 sea igual o superior a $224.095.500.

¿Quiénes pueden crear el usuario de la DIAN?

Los contribuyentes que deban presentar la declaración de renta y aún no cuenten con usuario en la plataforma podrán crearlo de manera virtual.

Según explicó la DIAN, este proceso está disponible para aquellas personas que ya tienen inscrito el Registro Único Tributario (RUT) con su información de contacto actualizada.

Contar con el usuario DIAN permite realizar diferentes trámites en línea de forma rápida y segura, como la declaración de renta. Asimismo, las personas podrán consultar su información tributaria y acceder a servicios electrónicos de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, solo podrán crear su usuario de la DIAN las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener inscrito el Registro Único Tributario (RUT)

Contar con el correo electrónico o el número de celular registrados y actualizados en el RUT

Paso a paso para crear el usuario DIAN

Ingrese al portal de la DIAN.

Seleccione la opción de crear usuario.

Digite el tipo y número de su documento de identidad.

Valide su identidad mediante el código de seguridad enviado al correo o celular registrado.

Cree un nombre de usuario y contraseña seguros.

Una vez en el portal, las personas podrán ingresar a los servicios digitales de la DIAN para realizar sus trámites tributarios.

Calendario para personas naturales: fecha límite para declarar

Así quedó el calendario de la declaración de renta, según los últimos dígitos del NIT y la fecha límite para declarar:

Agosto 2026

01 y 02 12 de agosto del 2026

03 y 04 13 de agosto del 2026

05 y 06 14 de agosto del 2026

07 y 08 18 de agosto del 2026

09 y 10 19 de agosto del 2026

11 y 12 20 de agosto del 2026

13 y 14 21 de agosto del 2026

15 y 16 24 de agosto del 2026

17 y 18 25 de agosto del 2026

19 y 20 26 de agosto del 2026

21 y 22 27 de agosto del 2026

23 y 24 28 de agosto del 2026

25 y 26 31 de agosto del 2026

Septiembre 2026

27 y 28 1 de septiembre del 2026

29 y 30 2 de septiembre del 2026

31 y 32 3 de septiembre del 2026

33 y 34 4 de septiembre del 2026

35 y 36 7 de septiembre del 2026

37 y 38 8 de septiembre del 2026

39 y 40 9 de septiembre del 2026

41 y 42 10 de septiembre del 2026

43 y 44 11 de septiembre del 2026

45 y 46 14 de septiembre del 2026

47 y 48 15 de septiembre del 2026

49 y 50 16 de septiembre del 2026

51 y 52 17 de septiembre del 2026

53 y 54 18 de septiembre del 2026

55 y 56 21 de septiembre del 2026

57 y 58 22 de septiembre del 2026

59 y 60 23 de septiembre del 2026

61 y 62 24 de septiembre del 2026

63 y 64 25 de septiembre del 2026

65 y 66 28 de septiembre del 2026

Octubre 2026