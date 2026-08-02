Denuncian millonaria contratación en el Ministerio de la Igualdad, en medio de su liquidación

Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

Una denuncia sobre el Ministerio de la Igualdad realizó el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, en medio del proceso de liquidación que adelanta la cartera tras no haber logrado su aprobación en el Congreso de la República.

Se trata de un millonario contrato, a través del cual dejaron amarradas a 1.270 personas por medio de una empresa de servicios temporales.

El costo del contrato sería de $30.275.999.986, pero fijaría un anticipo de $9.082.799.996.