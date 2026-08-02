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02 ago 2026 Actualizado 23:22

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Política

Denuncian millonaria contratación en el Ministerio de la Igualdad, en medio de su liquidación

La denuncia la hizo el representante Daniel Briceño.

Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad

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Impiden ingreso a empleados del Ministerio de la Igualdad en inicio de liquidación de la entidad
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Una denuncia sobre el Ministerio de la Igualdad realizó el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, en medio del proceso de liquidación que adelanta la cartera tras no haber logrado su aprobación en el Congreso de la República.

Se trata de un millonario contrato, a través del cual dejaron amarradas a 1.270 personas por medio de una empresa de servicios temporales.

El costo del contrato sería de $30.275.999.986, pero fijaría un anticipo de $9.082.799.996.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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