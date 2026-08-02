Atentan contra el excandidato a la Asamblea de Caldas Édgar Hoyos Díaz: sicario le disparó en Supía

El excandidato a la Asamblea del departamento de Caldas, Édgar Hoyos Díaz, fue atacado por un sicario mientras se encontraba en su consultorio en Supía.

El hecho fue denunciado por Juan Manuel Galán, quien confirmó que el excandidato fue herido y se encuentra siendo atendido por la gravedad de las heridas.

"Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el Nuevo Liberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego", expresó Galán a través de su red social X.

El director del partido Nuevo Liberalismo le exigió a las autoridades, esclarecer los hechos e identificar a los autores del atentado, que se presentó de manera alterna al ataque en el municipio La Florida, en el que asesinaron al gobernador indígena, Julián Gutiérrez y su escolta.

“Desde el Nuevo Liberalismo expresamos toda nuestra solidaridad con Édgar, su familia y sus seres queridos. Oramos por su pronta recuperación y reiteramos que la violencia jamás podrá imponerse sobre la democracia”, señaló.