Congreso pide medidas urgentes de protección a líderes sociales y comunidades campesinas

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Una serie de atentados terroristas han sacudido al país en los últimos días, lo que ha alertado a figuras de la vida política.

El carro bomba en la ciudad de Cúcuta; el atentado sicarial contra el gobernador indígena Julián Rodríguez en el departamento del Valle del Cauca, quien falleció por la gravedad de sus heridas; y el intento de asesinato contra el diputado por ese mismo departamento, Yesid Sandoval, han sido algunos de los eventos que marcaron la difícil situación de seguridad que atraviesan las regiones.

Las preocupaciones desde el Congreso

Desde el Legislativo, varios parlamentarios han salido a denunciar los múltiples hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días en diversas partes del país, y han pedido al gobierno entrante tomar acciones urgentes de protección hacia los líderes y comunidades campesinas.

Por su parte, el representante Marco Hincapié, a través de un comunicado, expresó que entre enero y mayo de 2026, el país registró 58 masacres con 238 víctimas y el asesinato de 67 líderes y lideresas sociales.

Según el pronunciamiento, las víctimas estaban vinculadas a la defensa del territorio, a los derechos campesinos y a la implementación de la reforma agraria.

“La violencia contra las familias campesinas no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que busca debilitar uno de los pilares fundamentales para la construcción de una paz”, señaló en el documento.

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