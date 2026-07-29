Campesinos celebran cambios en normas agropecuarias tras visita del viceministro a El Cocuy, Boyacá

El viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga se reunió con los campesinos parameros en el municipio de El Cocuy, Boyacá / Foto: Prensa Ministerio de Agricultura.

El Cocuy

La visita del viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, José Luis Quiroga, a El Cocuy dejó un balance positivo para las organizaciones campesinas del nororiente colombiano. Durante el encuentro, el Ministerio de Agricultura socializó las resoluciones que modifican y derogan normas relacionadas con la frontera agrícola y la producción agropecuaria en zonas de páramo y reservas forestales.

El presidente de la Federación Nacional de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Roberto Arango, afirmó que las decisiones responden a solicitudes que el sector venía haciendo desde hace varios años.

“El campesinado quedó muy satisfecho con quienes asistieron y quienes escucharon las explicaciones de las resoluciones, porque eso les da tranquilidad para desarrollar sus actividades agropecuarias donde antes estaban prohibidas”, señaló.

Según explicó, las resoluciones hacen referencia a la frontera agrícola, la producción láctea bovina, el cultivo de papa y la producción ovina, permitiendo que las comunidades continúen desarrollando actividades tradicionales bajo la figura de la agricultura y ganadería étnica, familiar y campesina.

Arango indicó que el alcance de las medidas no solo beneficia a los productores del nororiente colombiano, sino a campesinos de todo el país que viven en áreas protegidas.

“No solamente los del nororiente colombiano, sino a nivel de todos los campesinos que están dentro de las reservas forestales, que son siete en Colombia, y de los 37 complejos de páramo, porque se habilitó la agricultura que tradicionalmente desarrollamos bajo la figura de la agricultura y ganadería étnica, familiar y campesina”, expresó.

Quedó pendiente la redelimitación del Páramo Sierra Nevada del Cocuy

Aunque destacó los avances alcanzados con el Ministerio de Agricultura, el dirigente aseguró que una de las principales solicitudes del gremio no pudo concretarse antes del cierre del actual Gobierno: la redelimitación del Páramo Sierra Nevada del Cocuy.

De acuerdo con Arango, la Federación insistió en que la delimitación se ajuste a lo establecido por la Ley 1930 y no a criterios definidos en estudios anteriores.

“Nosotros elevamos esa petición, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas presiones de los pretendidos ambientalistas y quedó pendiente, a pesar de que la ministra dijo hace dos meses en Tunja que iniciaba el proceso de la redelimitación del páramo, pero se quedó en el tintero”, manifestó.

El dirigente campesino aseguró que el sector espera que este proceso pueda retomarse en el próximo Gobierno, al considerarlo fundamental para brindar seguridad jurídica a las comunidades que históricamente han desarrollado actividades agropecuarias en esta región del país.