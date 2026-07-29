Acción popular busca frenar proyecto San Cayetano en Villa de Leyva por presuntos daños ambientales

El proyecto urbanístico San Cayetano, ubicado en zona rural de Villa de Leyva y relacionado con el proceso judicial que mantiene privado de la libertad al alcalde Víctor Gamboa, vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Esta vez, un grupo de ciudadanos impulsa una acción popular con la que busca obtener medidas judiciales para detener las obras y proteger los derechos colectivos relacionados con el ambiente, el ordenamiento territorial y los recursos hídricos. La iniciativa es promovida por el abogado Kristhian Amaya, quien explicó que el propósito es evitar que continúen las presuntas afectaciones derivadas del desarrollo del proyecto.

Según explicó Amaya, el proceso comenzó el pasado 2 de julio, cuando fue radicado un derecho de petición ante la Alcaldía de Villa de Leyva, Corpoboyacá e Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., como requisito previo para la presentación de la acción popular. «...La solicitud previa tiene como finalidad la adopción inmediata de medidas tendientes a prevenir, detener y remediar presuntas afectaciones ambientales y urbanísticas derivadas del proyecto desarrollado en el predio San Cayetano...», señaló el abogado. El jurista sostuvo que el objetivo es que las autoridades actúen antes de que los presuntos impactos sean irreversibles.

El promotor de la acción aseguró que la iniciativa se fundamenta en diferentes actuaciones administrativas, técnicas, policivas y judiciales adelantadas durante los últimos años sobre este proyecto inmobiliario.

Amaya manifestó que «...se han evidenciado posibles incumplimientos a la norma urbanística, diferencias sustanciales entre las licencias y lo que efectivamente se está ejecutando...», además de intervenciones sobre recursos hídricos, microcuencas, drenajes naturales y movimientos de tierra. A juicio del abogado, estos elementos «...podrían comprometer el equilibrio ecológico y el adecuado desarrollo de nuestro territorio...», razón por la cual considera necesaria la intervención de la justicia.

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La acción popular también busca convocar a la ciudadanía para respaldar el proceso mediante la recolección de firmas y fortalecer la defensa del territorio. Kristhian Amaya reiteró que la iniciativa «...solicita medidas contra el proyecto desarrollado por Inversiones San Jacinto de Nelvic...» y pretende que las autoridades adopten decisiones encaminadas a proteger el interés colectivo antes de que avancen nuevas intervenciones en el predio San Cayetano.