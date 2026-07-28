Rafael Acevedo propone una Tunja con visión al 2039 y anuncia auditorías forenses

El nuevo alcalde de Tunja Rafael Acevedo Porras tomó posesión como nuevo mandatario de la ciudad en el Teatro Mayor Bicentenario / Foto: Caracol Radio.

Tunja

En sus primeras declaraciones tras asumir como alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza dejó claro que su administración tendrá una visión de largo plazo, apostará por el trabajo articulado con la Gobernación de Boyacá y pondrá en marcha auditorías forenses para esclarecer el manejo de recursos en temas como el Aguinaldo Boyacense.

Acevedo aseguró que el principal reto de su gobierno será proyectar a la capital boyacense más allá del año y medio que resta del actual periodo administrativo.

“Si no se mira a futuro no va a pasar nada, y esta ciudad no va a ser para nosotros, sino para los hijos de nuestros hijos”, afirmó, al recordar que Tunja celebrará sus 500 años de fundación en 2039.

El mandatario señaló que el trabajo conjunto con la Gobernación será determinante para impulsar proyectos estratégicos.

“Es la única manera de entender que podemos crecer en conjunto en el departamento y en la capital; de lo contrario es muy difícil”, expresó.

Entre las prioridades mencionó la construcción de la Avenida del Río y la culminación de la vía del Curubal, dos obras que calificó como urgentes para mejorar la movilidad de la ciudad. Sobre la primera, indicó que no puede seguir aplazándose y planteó la posibilidad de ejecutar inicialmente un afirmado mientras se consiguen los recursos para su pavimentación definitiva.

En cuanto a la conformación de su gabinete, Acevedo explicó que aún se encuentra estructurando el equipo de gobierno y que en las próximas horas se oficializará la comisión de empalme. Precisó que buscará personas con experiencia, conocimiento, compromiso con la ciudad y disponibilidad para trabajar “24/7”.

Frente a las inquietudes sobre el Aguinaldo Boyacense y otros procesos administrativos, anunció que su administración realizará auditorías forenses.

“No soy yo quien va a decir qué pasó; vamos a estar pendientes de los procesos para que nos digan la verdad sobre en qué se invirtieron los recursos o qué fue lo que ocurrió“, manifestó.

Finalmente, envió un mensaje a los tunjanos invitándolos a “recuperar la institucionalidad, la creencia y el respeto por lo público”, y reiteró su llamado a trabajar de manera articulada con el Concejo Municipal, al que calificó como “la junta directiva de la ciudad”, destacando que la unidad será clave para sacar adelante los proyectos que requiere Tunja.