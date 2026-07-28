“Así le paga el diablo a quien bien le sirve”; César Pachón Achury, director de la ADR

El director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón Achury, estuvo como delegado del Gobierno nacional en la posesión del nuevo alcalde de Tunja Rafael Acevedo Pedroza / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón Auchury, asistió como delegado del Gobierno nacional a la posesión del nuevo alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, escenario en el que expresó su respaldo a la nueva administración y aseguró que es momento de dejar atrás las diferencias políticas para trabajar por la capital boyacense.

Pachón lamentó que Tunja haya tenido que interrumpir el mandato de cuatro años tras la salida del anterior alcalde, al considerar que esta situación afectó el desarrollo de la ciudad.

"Esperamos que al arquitecto Rafael Acevedo le vaya muy bien, que logre tomar prontamente todas las riendas y la dirección de la ciudad. De nuestra parte, siempre prestos a apoyar. Esta es mi ciudad, amo mi ciudad de Tunja y siempre le serviré“, afirmó Pachón.

El funcionario hizo un llamado a la unidad y aseguró que las diferencias políticas deben quedar en el pasado.

“Las contiendas políticas deben quedar atrás. Hoy todos debemos apoyar al arquitecto Rafael Acevedo para que Tunja tenga una buena administración y pueda recuperarse de este proceso que es lamentable", señaló.

Por otro lado, el director de la ADR aseguró que, desde su perspectiva, Tunja ha carecido de una mayor gestión para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el Gobierno nacional.

“A la ciudad le ha faltado más gestión. Vi muchos congresistas en peleas y poca gestión, incluso, muchos halagándose de cosas que mandaba el presidente Petro sin nombrar al presidente Petro y el presidente Petro para Tunja y para Boyacá ha enviado recursos, programas, condiciones y muchos buscaron usurparse incluso desde la Gobernación. “, manifestó.

Pachón destacó iniciativas del Gobierno nacional como el fortalecimiento de la educación pública, el impulso al turismo y la reforma agraria, asegurando que han beneficiado al departamento.

Pachón se refirió sobre la relación entre Gustavo Petro y el Gobernador de Boyacá

Consultado sobre cómo termina la relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el director de la ADR consideró que el balance no es positivo.

“Escuchando las palabras del presidente Petro en su discurso del 20 de julio, yo asumiría que no termina bien”, expresó.

Según Pachón, el mandatario nacional dejó ver su inconformidad frente a alianzas políticas que, a su juicio, buscaron afectar al Gobierno.

“Tal vez se lo expresó el presidente, que hay una alianza allí entre el Gobernador de Boyacá con otros, el Partido Verde y otras colectividades, incluso liberales, y él lo dijo muy claro, donde buscaban afectarlo a él desde la comisión de acusaciones. Lamento que desde Boyacá se haya planeado ese tipo de cosas después de que el presidente respaldó al departamento con recursos y programas y pues así le paga el diablo a quien bien le sirve”, enfatizó Pachón Achury.

Finalmente, reiteró que el Gobierno nacional mantendrá su disposición de trabajar con la nueva administración municipal para impulsar proyectos que beneficien a Tunja y a sus habitantes.