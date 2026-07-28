Abren proceso de licitación para construir el Corredor Turístico de Bocas de Ceniza

Este lunes, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la apertura de la licitación pública en la plataforma SECOP para la construcción del Corredor Turístico del Tajamar de Bocas de Ceniza, una obra que tendrá una inversión de 380 mil millones de pesos.

El mandatario distrital señaló que este proyecto dará continuidad a las intervenciones realizadas en Puerto Mocho y permitirá transformar uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

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“Puerto Mocho fue solo el comienzo: la transformación de nuestro tajamar continúa hasta Bocas de Ceniza (..) Este fue el lugar donde comenzó la historia que convirtió a Barranquilla en la Puerta de Oro de Colombia”, afirmó Char.

Se recuperarán cerca de cinco kilómetros

El alcalde explicó que la obra permitirá recuperar cerca de cinco kilómetros del Tajamar. “Recuperaremos cerca de 5 kilómetros del Tajamar para que Barranquilla, Colombia y el mundo entero no solo vengan a contemplar esta maravilla natural, sino a recorrerla y vivir, como nunca antes, el encuentro de nuestro majestuoso río Magdalena con el mar Caribe”, expresó.

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El proyecto contempla la construcción de una segunda playa, el Mercado del Mar, la adecuación de la Estación La Virgen como un nuevo punto de encuentro y un recorrido hasta la punta de Bocas de Ceniza, donde será construido un faro.

“Barranquilla no solo está de cara a su río y su mar. Ahora le abrirá al mundo la grandeza de este encuentro”, concluyó el mandatario.