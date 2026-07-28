Pareja muere en accidente de tránsito en la vía Cordialidad

El accidente de tránsito se registró en la vía La Cordialidad, a la altura del corregimiento de Campeche, en jurisdicción del municipio de Baranoa.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Jorge Luis Montalvo Viloria y su pareja Sharin Alejandra González.

Se conoció que se movilizaban hacia Sabanalarga para celebrar el cumpleaños de la madre del joven, pero, durante el trayecto, se estrellaron contra una camioneta que, al parecer, había invadido el carril contrario.

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“El era amoroso y cariñoso con su esposa. Me había llamado porque le quería celebrar el cumpleaños a su madre, pero no pudo llegar”, dijo Jorge Luis Montalvo, padre del joven.

El joven había publicado en sus redes sociales la manera de cómo quería su funeral.