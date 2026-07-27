Venezolanos en Barranquilla piden a De la Espriella reconstruir relaciones con Venezuela

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

La Organización de Venezolanos en Barranquilla hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para que mantenga las políticas de regularización migratoria de los ciudadanos venezolanos en Colombia y reconstruya las relaciones diplomáticas entre ambos países, al considerar que estas medidas son fundamentales para la estabilidad de miles de familias.

Juan Viloria, vocero de la organización, manifestó que la continuidad de los procesos de regularización permitirá que los migrantes venezolanos puedan permanecer en el país con garantías, facilitando su acceso al empleo formal, los servicios de salud y la educación para sus hijos.

“Si el nuevo Gobierno garantiza esta regularización, los venezolanos podrán tener estabilidad estando en Colombia y también garantizar el acceso a la salud y al estudio para los hijos de venezolanos en este país”, afirmó Viloria.

El representante de la organización también pidió que el nuevo Gobierno busque mecanismos para reconstruir las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, al considerar que la comunicación entre ambas naciones resulta clave para atender las necesidades de la población migrante y fortalecer la cooperación en distintos frentes.

En ese sentido, destacó el trabajo humanitario que la organización ha venido realizando en apoyo a las familias afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela hace un mes. Según explicó, han enviado ayudas, personal especializado y equipos para contribuir con las labores de rescate.

“Como también productos de aseo que nos permiten llegar a las personas más afectadas tanto en Caracas como en La Guaira. Hemos enviado también más de 40 profesionales entre personal de la salud y rescatistas, además de equipos y herramientas que nos han permitido ayudar a los familiares, a nuestros vecinos y a toda la comunidad que se ha sumado a esos grupos de rescate para remover la mayor cantidad posible de escombros y también recuperar a quienes aún persisten debajo”, expresó.

Viloria informó finalmente que la organización ya ha enviado 10 toneladas de ayudas humanitarias a los damnificados en Venezuela durante el último mes, reafirmando el compromiso de la comunidad venezolana residente en Barranquilla con las labores de asistencia y solidaridad hacia las zonas afectadas por la emergencia.