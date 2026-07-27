Investigan millonario hurto en edificio del norte de Barranquilla

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer un millonario hurto registrado este domingo en un edificio residencial ubicado en el sector de Alto Prado, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, un grupo conformado por al menos ocho personas habría llegado hasta la edificación a bordo de dos vehículos y, tras ingresar al parqueadero, habría iniciado el asalto.

Los delincuentes habrían ingresado a cuatro apartamentos, donde intimidaron y amordazaron a los residentes. En medio de la acción también habría sido reducido el vigilante.

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Los responsables se habrían apoderado de dinero en efectivo, joyas y diferentes equipos electrónicos, aunque las autoridades aún trabajan en establecer el valor total de los elementos hurtados.

Investigadores de la Policía analizan los registros de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba con el propósito de establecer la identidad de los responsables, determinar cómo fue planeado el ingreso al edificio y establecer si existió algún tipo de información previa que facilitara el robo.