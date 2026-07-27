Secretaría de Educación señaló retrasos en el multicampus de Suba por parte de MinEducación

Bogotá D.C

El Multicampus Universitario de la localidad de Suba ha sido un proyecto prometido por el Gobierno de Gustavo Petro que busca que los jóvenes de esta localidad de Bogotá, una de las más poblada, tenga acceso a la educación.

Sin embargo, este proyecto ha sido objeto de disputas con la Alcaldía de Bogotá. Esta última debía entregar los lotes, de este proyecto y del Multicampus de Kennedy, y lo hizo a finales de mes de marzo.

Obra de Multicampus de Suba presenta retrasos

Ahora bien, el Ministerio de Educación es el encargado de que se haga la instalación modular temporal y posteriormente de la construcción de la infraestructura definitiva. En cuanto a este proceso, la Secretaría de Educación de Bogotá ha señalado que hay retrasos.

“En cuanto a la infraestructura modular, lo que dice el compromiso es que en agosto debería estar ya habilitado. En este momento, la obra para habilitar esos modulares debería ir en un 88,53%, pero lo cierto es que no va en ese porcentaje de avance. Es evidente que hay un retraso de hasta un mes aproximadamente”, señaló la secretaria de Educación, Julia Rubiano.

Solicitud de aclaración sobre el estado actual de la obra del Multicampus de Suba

La funcionaria pidió al Gobierno Nacional que les respondan con claridad sobre en qué estado dejan este proyecto para las próximas dos semanas.

Además, en junio se cerraron las inscripciones, por lo que tampoco se sabe cómo van a responderle a los cientos de jóvenes inscritos ya que se había anunciado que en agosto comenzaban.

“Nosotros como secretaría de Educación no hemos tenido una respuesta formal en este momento. Como Distrito queremos pedir ese tipo de claridad y poder saber cuál es el plan para brindar atención a los jóvenes”.

También piden claridad en la contratación de la infraestructura definitiva.

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