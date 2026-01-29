Por fin se ponen de acuerdo gobierno y distrito para la construcción de multicampus en Suba

El Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó, que fue firmado el comodato para garantizar la construcción del Multicampus Universitario en la localidad de Suba

“La ciudad entrega tres predios, dos hoy y el tercero en el segundo semestre, por pedido del Ministerio de Educación, avaluados en 72 mil millones de pesos, inicialmente para la etapa temporal del proyecto. Ahora le corresponde al Gobierno Nacional firmar el contrato con el operador para ejecutar los recursos de la obra definitiva, así como el contrato para los estudios y diseños”, indicó el mandatario local en su cuenta de X

Según el distrito, este proyecto beneficia a más de 15 jóvenes de la localidad de Suba, con una infraestructura moderna y definitiva para la ciudad.

En el sector de Suba Tibabuyes, estará ubicado el megaproyecto educativo. El gobierno a través del Ministerio de Educación, con el fin de reducir el déficit educativo en el occidente de la ciudad, respaldado por un Documento Conpes que aseguró los $ 215.700 mil millones.

El Conpes aprobado por el presidente Petro contempla $6,8 billones los cuales estarían destinados a financiar la educación pública superior, básicamente para el desarrollo de estudios y diseños, ejecución de nuevas obras, mejoramiento de infraestructura educativa en todo el país.

Bogotá cumple.



En medio de nuestras profundas diferencias con el Gobierno Nacional, hoy logramos otro importante acuerdo en beneficio de Bogotá. Firmamos el comodato para que el Multicampus de Suba sea realidad. La ciudad entrega tres predios —dos hoy y el tercero en el segundo… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 29, 2026

Ministerio de Educación

Las diferencias políticas entre el gobierno y el distrito son cada vez más latentes. El ministro de Educación Daniel Rojas aseguró que hubo demora por parte de la alcaldía, para ceder lo lotes donde se construirá el proyecto.

“Después de mucho rogar a la alcaldía de Bogotá, por fin nos cedieron los lotes. El gobierno del cambio financiará el 100% de la primera fase y la segunda fase de la sede universitaria en Suba”, afirmó el titular de la cartera de educación.