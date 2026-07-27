Presidente electo lanza ‘Ruta Milagro’, programa que busca apoyar a emprendedores

El presidente electo Abelardo De La Espriella puso en marcha la denominada ‘Ruta Milagro‘, una iniciativa de acompañamiento integral para fortalecer a los emprendedores y pequeños empresarios del país. La Ruta Milagro busca soluciones integrales para quienes generan empleo con nuevos incentivos.

Luis Felipe Yagüé Cotazo, más conocido como “don Luis”, comerciante de Florencia, Caquetá, será el primer colombiano beneficiado.

Durante 120 días, recibirá apoyo para diagnosticar su negocio, implementar mejoras, acceder a nuevos mercados y oportunidades de financiación, y hacer seguimiento a los resultados. El proceso pretende fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales.

“Usted es orgullo de Colombia. Es un colombiano al que hay que apoyar, defender e impulsar; así que cuente conmigo para todo”, afirmó el presidente electo, quien también invitó a don Luis a acompañarlo durante la ceremonia de posesión presidencial.

El presidente electo indicó que esta labor estará enfocada en fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales, tarea en la que estará a cargo el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.