Huele mal el agua de Pinchote, Santander. Derecho de petición solicita inspección técnica urgente

Bucaramanga

Juan Carlos Sánchez Rodríguez, residente en Pinchote, Santander, alertó en un derecho de petición, la supuesta mala calidad del agua en esta población.

“Desde hace varias semanas, el agua suministrada a través de las redes de acueducto que abastecen mi vivienda presenta una preocupante alteración en sus propiedades organolépticas, registrando un fuerte y persistente mal olor”, describe el ciudadano en el recurso presentado ante varias entidades.

Añade que ese olor es similar a materia orgánica descompuesta y huevo podrido cuando sale de los grifos y la ducha. El señor Sánchez Rodríguez agrega que “dicha situación genera alarma en la comunidad ante el riesgo inminente de que el agua contenga presencia de bacterias coliformes, vectores patógenos o contaminación química debido a fallas en el tratamiento o afectaciones directas en la fuente hídrica de captación”.

El derecho de petición se dirige a la secretaría de Salud de Santander y la alcaldía de Pinchote para que “realicen de manera prioritaria una visita de inspección técnica sanitaria en el municipio para tomar muestras microbiológicas y fisicoquímicas directas en la red de distribución”.

También solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “iniciar las acciones de supervisión, control y fiscalización al prestador del servicio de acueducto en Pinchote exigiéndole los libros de control diario de cloro residual libre, turbiedad y los soportes de lavado físico de los tanques de almacenamiento e infraestructura de potabilización”.

Para la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, hay una petición: que programe una inspección técnica ambiental aguas arriba en las microcuencas y fuentes hídricas aportantes del acueducto de Pinchote, con el fin de identificar y verificar posibles vertimientos ilegales de aguas residuales, porquerizas, gallinazas o actividades agropecuarias que estén alterando y contaminando la fuente natural".